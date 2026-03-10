Telemarketing: 3 consejos para evitar llamadas no deseadas y estafas

Las llamadas de telemarketing se volvieron cada vez más frecuentes y, en muchos casos, también se utilizan como puerta de entrada para distintas estafas telefónicas . Ofertas falsas, supuestos premios o problemas inexistentes con cuentas bancarias son algunos de los engaños más comunes.

Estafas en Megatecnología: los prófugos colombianos devolvieron parte del dinero y piensan en volver

ARCA alertó por correos falsos que simulan comunicaciones oficiales: qué hacer si te llega uno

Frente a este escenario, especialistas en seguridad recomiendan tomar ciertas precauciones para reducir la cantidad de llamadas no deseadas y evitar caer en fraudes.

Una de las herramientas más eficaces es instalar aplicaciones que identifican números reportados por otros usuarios.

Apps como Truecaller o Hiya cuentan con bases de datos colaborativas que permiten detectar números vinculados al telemarketing o a posibles estafas .

Cuando entra una llamada sospechosa, la aplicación muestra una advertencia en la pantalla o incluso puede bloquearla automáticamente.

2. No brindar datos personales por teléfono

Los especialistas en seguridad coinciden en una regla básica: nunca compartir información personal durante una llamada inesperada.

Datos como números de documento, claves bancarias, códigos de verificación o información de tarjetas pueden ser utilizados para cometer estafas.

Las empresas serias rara vez solicitan este tipo de información por llamadas telefónicas, especialmente si el contacto no fue iniciado por el propio usuario.

3. Evitar responder o devolver llamadas a números desconocidos

Otro consejo importante es no devolver llamadas a números desconocidos, especialmente si provienen del exterior o tienen prefijos extraños.

En algunos casos, estas llamadas forman parte de esquemas de telemarketing agresivo o de fraudes que buscan confirmar que el número está activo.

Si el teléfono vuelve a sonar varias veces desde el mismo número, lo más recomendable es bloquearlo.

Aplicar estas medidas simples puede reducir notablemente la cantidad de llamadas no deseadas y mejorar la seguridad frente a posibles estafas.

En un contexto donde el telemarketing y los fraudes telefónicos continúan creciendo, mantenerse informado y utilizar herramientas tecnológicas se vuelve clave para proteger los datos personales.