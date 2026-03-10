10 de marzo de 2026 - 11:39

Por qué no deberías tirar el papel higiénico al inodoro: el peligro oculto en las cañerías

Las toallitas húmedas representan el 93% del material en los grandes atascos, actuando como una "armadura" junto a las grasas que solidifican en los caños.

Esta es la razón por la que no deberías tirar papel higiénico en el inodoro.

Esta es la razón por la que no deberías tirar papel higiénico en el inodoro.

Tirar papel higiénico o restos de comida al inodoro parece un acto inofensivo, pero es la causa principal de costosas reparaciones. Lo que muchos consideran líquido, como una sopa o aceite caliente, se transforma en una barrera sólida al entrar en contacto con el frío de las tuberías subterráneas.

Detrás de la descarga no existe una caída libre mágica. El sistema de saneamiento está compuesto por un laberinto de curvas, juntas y tramos horizontales donde los materiales pesados asientan y se agarran. En las construcciones con años de antigüedad, estas irregularidades internas y las colinas que forman las curvas cerradas facilitan que cualquier residuo se convierta en un tapón.

El efecto FOG y la trampa de la grasa sólida

El verdadero enemigo de las cañerías se resume en las siglas FOG (grasas, aceites y sebos, por sus siglas en inglés). Cuando estos elementos entran calientes al sistema parecen inofensivos porque fluyen como agua, pero las tuberías suelen estar mucho más frías. Al bajar la temperatura, la grasa solidifica, se pega a las paredes del caño y estrecha su diámetro. Este film pegajoso funciona como un imán para partículas de comida, pelos y restos de jabón, construyendo una base sólida difícil de remover.

Las borras de café y las hojas de té empeoran el panorama. No se disuelven, sino que se comportan como sedimentos que compactan donde ya existe una base de grasa, formando una lama densa que bloquea el paso del agua. A esto se suma el uso de toallitas húmedas, incluso aquellas etiquetadas como "desechables" o "flushable", que representan un peligro latente.

Toallitas húmedas: por qué nunca deberías tirarlas por el inodoro

A diferencia del papel higiénico diseñado para deshacerse, las toallitas mantienen su integridad estructural. Cuando llegan a las curvas del desagüe, se enredan con el FOG y crean una especie de armadura que consolida el atasco. Estudios internacionales indican que cerca del 93% del material que causa los bloqueos más graves está compuesto por estas toallitas que se niegan a desaparecer.

Para evitar llamadas urgentes al plomero y olores desagradables, existen hábitos simples que protegen el hogar:

  • Dejar enfriar sopas y aceites para descartarlos en la basura orgánica o envases cerrados.
  • Limpiar las sartenes con papel de cocina seco antes de lavarlas en la bacha.
  • Colocar un cesto pequeño con tapa junto al inodoro para descartar papeles y toallitas.
  • Utilizar puntos de recolección específicos u oleones para el aceite usado de cocina.
El sistema suele avisar antes del colapso total mediante el escoamiento lento, gorgoteos o burbujas tras la descarga. En estos casos, forzar más descargas o usar productos químicos agresivos en cañerías viejas puede empeorar la situación, desplazando el tapón hacia zonas más profundas e inaccesibles del edificio.

