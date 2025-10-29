Cómo cuidar la planta de geranios en verano para que no se seque ni se enferme con 1 ingrediente

Durante el verano , la planta de geranios suele verse afectada por el sol directo y falta de hidratación adecuada . Esto provoca que sus hojas se tornen amarillas y que las flores caigan antes de tiempo. Sin embargo, existe un método sencillo para ayudarla a conservar su vitalidad. El ingrediente siempre lo tenemos en la heladera y puede prepararse en minutos.

Este método consiste en mezclar un ingrediente lácteo con agua y aplicarlo directamente en la tierra para aportar nutrientes y fortalecer el suelo. No solo ayuda a las raíces, sino que también colabora a que la planta tenga una defensa natural frente a hongos, algo que suele aparecer por la humedad del riego cotidiano en verano. La aplicación correcta es importante para que la planta no se dañe.

Los geranios son plantas resistentes pero durante los meses de calor pueden atravesar momentos de estrés si no se ajustan algunos cuidados básicos .

Este ingrediente natural, agregado en la tierra de la maceta puede lograr tener a esta planta húmeda y libre de bacterias en verano.

Aunque necesitan luz, el exceso en horas de máxima intensidad puede quemar sus hojas, haciendo que pierdan su color natural y se tornen marrones en las puntas. Es por eso que debemos ubicarlos en un lugar con luz filtrada o sol suave por la mañana.

Muchas veces se riega en exceso o muy poco y ambos extremos generan debilidad en la planta. La tierra debe mantenerse apenas húmeda , nunca encharcada.

Un truco útil para saber su estado es tocar la superficie del sustrato y regar solo cuando esté seca al tacto. Además, es importante usar macetas con buen drenaje para evitar la acumulación de agua que puede provocar hongos.

Otro aspecto a considerar es la ventilación

Los geranios necesitan aire circulante para evitar enfermedades fúngicas, muy comunes en ambientes cálidos y húmedos, por eso debemos retirar inmediatamente sus hojas secas o flores marchitas, porque ayuda a que la planta respire mejor y continúe floreciendo. Estas pequeñas observaciones permiten detectar a tiempo si el geranio está en riesgo y actuar antes de que se deteriore por completo.

La mezcla de leche diluida en agua fortalece la tierra y previene hongos

A través del sitio Gardening Know How, la mezcla de leche y agua es conocida como una solución casera que puede ayudar a mejorar la salud de la tierra pero también a aportar nutrientes beneficiosos a la planta.

La leche contiene proteínas y minerales que pueden favorecer el crecimiento y la resistencia de los geranios.

La leche contiene proteínas y minerales que pueden favorecer el crecimiento y la resistencia de los geranios. Para aplicarla correctamente solo hay que mezclar 1 parte de leche con 3 partes de agua y poco a poco derramar pequeñas cantidades en la tierra, alrededor del tallo, sin mojar directamente las hojas.

Además de nutrir, esta mezcla puede colaborar a reducir la aparición de hongos que son comunes en épocas de calor y humedad. Por eso, la aplicación debe hacerse una vez cada dos semanas, evitando excederse para no saturar el sustrato.

Este método se utiliza solo en plantas domésticas, en el cuidado de plantas ornamentales como una alternativa natural cuando se busca fortalecer sin recurrir a los habituales productos químicos.

Cuidar plantas como el geranio en casa y en verano no necesita fertilizantes para verlas en su máximo esplendor. Es por eso, que la mezcla de leche y agua puede complementar un refuerzo natural para este tipo de especies y que puede fortalecer las raíces, ayudando a prevenir enfermedades típicas de la estación.