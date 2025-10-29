29 de octubre de 2025 - 21:55

Ni aceite ni alcohol: el truco fácil con un elemento inesperado que prende el fuego en segundos

Prender el fuego para la parrilla nunca fue tan rápido con este truco. Este elemento insólito está en el lavarropas y se descarta tras cada lavado.

Este truco no necesita productos adicionales o recurrir a soluciones riesgosas para prender el fuego en la churrasquera.

Foto:

WEB
Por Redacción

Encender el fuego puede volverse una tarea difícil cuando la leña está un poco húmeda o el papel no alcanza. Sin embargo, existe un truco con un elemento que se acumula en el lavarropas y puede funcionar como un excelente iniciador. Es suave no afecta con su composición y se forma a partir de fibras naturales como algodón y lino.

Este material es el que suele quedar atrapado en el filtro del lavarropas y la mayoría lo tira sin imaginar que tiene un uso práctico en la churrasquera. Lo interesante e insólito es que prende con rapidez y mantiene la combustión el tiempo suficiente para que la leña o el carbón comiencen a arder. Solo necesita un paso clave antes de usarlo para hacerlo aún más efectivo.

truco para prender el fuego
Por qué la pelusa del lavarropas prende tan bien el fuego y lo mantiene

La pelusa que se acumula en el filtro del lavarropas proviene principalmente de las fibras textiles de las prendas.

  • Cuando las prendas se lavan, pequeñas partículas de algodón, lino u otras fibras se desprenden y se acumulan en ese compartimento para evitar que circulen por los conductos.
  • Este material, al estar seco y compacto, se convierte en un elemento ideal para iniciar fuego porque se enciende de inmediato cuando se acerca una chispa o llama pequeña.
  • Para recolectarla, solo hay que revisar el filtro del lavarropas después de cada ciclo de lavado. Ahí la pelusa debe retirarse con la mano o con un pequeño cepillo, asegurándose de que esté completamente seca.
  • Si se encuentra húmeda, es importante dejarla airear algunos minutos. Por eso, es importante guardar el resto en un frasco o bolsa en un lugar seco para acumular suficiente cantidad para varios usos.
  • La pelusa tiene además la particularidad de arder de manera pareja, lo que facilita que el fuego inicial tome la leña o el carbón.

A diferencia del papel, que se consume muy rápido, la pelusa mantiene una llama más estable, por eso se convierte en una alternativa útil para quienes buscan prender el fuego sin tener que recurrir a líquidos inflamables como el alcohol etílico, que pueden resultar peligrosos.

truco para prender el fuego
Cómo utilizar la pelusa para prender el fuego sin dificultad en la churrasquera

El uso es muy sencillo y no necesita ninguna preparación especial.

  • Al colocar la leña o el carbón en forma de pirámide, debemos dejar el espacio para el paso de aire entre las piezas.
  • En el centro es donde debemos ubicar una pequeña cantidad de pelusa dentro de un tubo chico de cartón. Sin embargo, se recomienda no comprimirla demasiado, ya que necesita oxígeno para arder de manera correcta.
  • Para mejorar aún más la llama inicial, algunas personas agregan unas pequeñas astillas de madera fina alrededor.
  • Luego solo resta acercar un fósforo encendido a la pelusa. Esta se prenderá casi de inmediato y comenzará a calentar las piezas de leña o carbón cercanas.
  • En pocos minutos el fuego estará estable sin necesidad de soplar o agregar otros materiales.
truco para prender el fuego
Encender el fuego con estos trucos simples ya deja de ser un proceso complejo cuando se conoce cómo aprovechar estos materiales cotidianos. La pelusa del lavarropas, lejos de ser un residuo sin valor, resulta un excelente recurso para iniciar la combustión por su estructura y capacidad para arder de forma uniforme.

