Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo eliminar las manchas de cera de velas con 2 elementos

Cuando una vela se derrite y la cera cae sobre una mesa o tapizado, quitarla sin dañar el material parece imposible. Sin embargo, existe una forma práctica y segura para eliminarla sin usar productos abrasivos. Solo se necesitan 2 elementos comunes del hogar y un poco de paciencia para que no queden rastros ni manchas .

Este método casero funciona tanto en muebles de madera pero sobre todo en manteles o tejidos. Lo mejor es que no se necesita calor ni químicos que puedan arruinar la superficie. Siguiendo el procedimiento correcto, la cera se desprende por completo y el área recupera su aspecto original sin rayas ni marcas. El secreto está en la combinación precisa de ambos pasos.

Además, el hielo actúa sin alterar los colores ni las texturas del material, algo que sí puede ocurrir al usar planchas o secadores. Es un método simple, ecológico y seguro para todo tipo de superficies.

Para evitar que la cera vuelva a caer sobre los muebles o tejidos, conviene colocar las velas sobre bases de vidrio o bandejas metálicas que recojan el goteo.

También es útil mantenerlas alejadas de corrientes de aire, ya que el movimiento de la llama puede hacer que la cera se derrame hacia los costados.

Si la cera cae sobre telas, nunca conviene actuar rápido ni frotar mientras esté caliente, ya que eso puede expandir la mancha. En caso de que el tejido sea delicado, como lino o seda, se recomienda realizar primero una prueba en un sector poco visible. De este modo se garantiza que el método no afecte los colores o la textura.

manchas de velas Con este método, las superficies quedan limpias, protegidas y sin manchas visibles. WEB

El truco del hielo y la espátula no solo elimina las manchas existentes, sino que prolonga la vida útil de los muebles y textiles. Al no usar solventes ni detergentes, mantiene intacto el brillo natural de la madera y la suavidad de las telas. Una solución práctica que demuestra que a veces lo más simple es lo más efectivo.