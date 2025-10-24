Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo quitar el óxido de objetos solo 1 condimento

Objetos de cobre o de bronce que suelen estar en casa de abuelos o que fueron heredados, pueden recobrar su brillo con un condimento de tu cocina.

En la limpieza del hogar, siempre hay trucos que sorprenden por lo simples y efectivos. Uno de los más curiosos tiene como protagonista al ketchup, el mismo condimento que usás para las papas fritas o las hamburguesas puede convertirse en un poderoso limpiador casero para dejar relucientes los objetos de cobre y bronce que se opacan con el tiempo.

La explicación está en la química ya que el cobre y el bronce, al estar expuestos al aire y la humedad, se cubren de una fina capa de óxido que les quita brillo. El ketchup, por su parte, contiene ácido acético(del vinagre) y ácido cítrico (del tomate), dos componentes que actúan sobre esa capa, disolviendo la oxidación y devolviendo el color original del metal.

Además, su textura espesa permite aplicarlo fácilmente y dejarlo actuar sin que gotee, algo que lo hace muy práctico para piezas pequeñas o de forma irregular. Y lo mejor es que no daña la superficie ni deja rastros. Después de enjuagar, los objetos quedan limpios, brillantes y con un tono natural.

Ingredientes y materiales para la limpieza Ketchup (la marca no importa, cualquiera funciona)

Un paño suave o una esponja

Agua tibia

Un cepillo de dientes viejo (opcional)

Un trapo seco o de microfibra para pulir objetos de bronce El paso a paso para limpiar objetos de bronce con ketchup Extendé una capa generosa de ketchup sobre el objeto de cobre o bronce que quieras limpiar. Podés hacerlo directamente con los dedos o con una esponja. Si el objeto tiene detalles o relieves, ayudate con un cepillo de dientes viejo para que el producto llegue a todos los rincones. Dejá que el ketchup repose entre 5 y 10 minutos. Durante ese tiempo, los ácidos naturales comienzan a disolver la capa de óxido y la suciedad. Si el objeto está muy manchado o tiene una pátina más gruesa, podés dejarlo actuar un poco más, pero sin pasarte de los 15 minutos para evitar que el ácido afecte el color del metal. Con un paño o esponja húmeda, frotá la superficie con movimientos circulares. Vas a notar que el ketchup va cambiando de color, y que el metal empieza a recuperar su brillo original. No hace falta usar fuerza: el producto ya hizo gran parte del trabajo químico. Retirá todos los restos de ketchup bajo el agua tibia. Es importante que no queden residuos, ya que podrían secarse y dejar manchas. Si el objeto es muy grande o no puede mojarse directamente, pasale un trapo húmedo varias veces hasta que quede completamente limpio. Secá el objeto con un trapo limpio y seco, preferiblemente de microfibra. Si querés un brillo extra, podés pasar un poco de aceite mineral o de oliva con un paño, apenas una gota, y lustrar suavemente. Descubren que hasta el ketchup es bueno para el corazón Descubren que hasta el ketchup es bueno para el corazón Un truco casero con resultados profesionales Este método funciona muy bien en objetos como cacerolas de cobre, picaportes antiguos, adornos, marcos, o piezas decorativas de bronce. En pocos minutos recuperan su color y brillo, sin necesidad de usar productos químicos ni guantes.

