21 de octubre de 2025 - 10:00

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre: cómo limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada

Limpieza. Con estos trucos sencillos y los productos adecuados, podrás dejarla impecable, sin dañar el acero inoxidable ni perder brillo.

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre cómo limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada (3)
Por Andrés Aguilera

Con el paso del tiempo, la campana extractora se convierte en uno de los electrodomésticos más castigados de la cocina: absorbe vapores, humo y, sobre todo, grasa. Si bien muchos recurren al bicarbonato, vinagre o limón, estos ingredientes caseros de limpieza no siempre logran eliminar la grasa más adherida.

Por qué no siempre funciona lo casero

El bicarbonato o el vinagre son efectivos para limpiezas frecuentes, pero cuando hay grasa acumulada durante meses, se necesita una acción más desengrasante.

En estos casos, los productos ácidos o abrasivos pueden incluso dañar el acero inoxidable o los filtros metálicos, quitándoles brillo o dejando manchas.

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre cómo limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada (2)

Qué vas a necesitar para esta limpieza

  • Guantes de limpieza.

  • Agua caliente.

  • Detergente desengrasante (puede ser específico para hornos o campanas).

  • Un cepillo de cerdas suaves o esponja no abrasiva.

  • Un recipiente grande o bandeja.

  • Un paño seco de microfibra.

Paso a paso para limpiar la campana extractora

1. Desenchufá la campana.

Antes de empezar, asegurate de desconectarla de la corriente para evitar accidentes.

2. Retirá los filtros metálicos.

Son la parte donde más grasa se acumula. Si no sabés cómo hacerlo, revisá el manual: la mayoría de los filtros se desprenden fácilmente con una traba o pestaña lateral.

3. Dejá los filtros en remojo.

Colocalos en un recipiente o bandeja con agua caliente y una buena cantidad de detergente desengrasante. Dejalos reposar durante al menos 20 a 30 minutos para que la grasa se ablande.

4. Frotá suavemente.

Con el cepillo o una esponja no abrasiva, eliminá los restos que hayan quedado. Si la grasa está muy pegada, agregá unas gotas más de desengrasante directamente sobre el filtro y repetí el proceso.

5. Enjuagá con agua caliente y secá bien.

Este paso es clave para que los filtros no se oxiden. Dejalos escurrir o secalos con un paño de microfibra.

6. Limpieza del interior y exterior.

Pulverizá el desengrasante en la superficie interior de la campana y dejalo actuar unos minutos. Luego, pasá un trapo húmedo con agua caliente y, finalmente, secá con un paño seco.

7. Volvé a colocar los filtros.

Una vez que estén completamente secos, reinstalalos y enchufá la campana nuevamente.

Ni bicarbonato, ni limón, ni vinagre cómo limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada (1)

Mantenimiento regular

Para evitar que la grasa se acumule, lo ideal es limpiar los filtros una vez por mes y la superficie externa cada semana. Si cocinás con frecuencia o usás mucho aceite, acortá ese intervalo.

Consejo extra: si querés que tu campana quede brillante y sin marcas, pasá al final un paño con unas gotas de aceite mineral o glicerina. Además de darle brillo, evita que la grasa se adhiera fácilmente con estos trucos.

