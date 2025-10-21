Ni bicarbonato, ni jabón, ni limón: cómo limpiar los electrodomésticos de acero inoxidable para que brillen

Cuando la heladera, el horno o el microondas brillan, el resto de la cocina se transforma y esto puede ser posible con dos elementos que tenés en casa.

Los electrodomésticos de acero inoxidable se pusieron de moda en los últimos años porque son elegantes, combinan con todo y transmiten sensación de modernidad y limpieza. Está en la heladera, el microondas, el horno, la campana y hasta en la pava eléctrica, pero cada huella, salpicadura o marca de agua se nota enseguida.

Con el paso de los días, esa superficie que parecía de revista se vuelve opaca y pierde el brillo característico que tanto la distingue. Limpiar el acero inoxidable puede parecer simple, pero hacerlo mal puede arruinar su apariencia.

Muchos recurren al bicarbonato, al limón o al jabón común, sin saber que estos productos, si se usan con frecuencia, pueden dejar manchas, rayar la superficie o alterar el acabado. La clave está en usar ingredientes suaves que limpien sin agredir, respetando el brillo natural del material.

Por qué es importante limpiar los electrodomésticos de tu cocina El acero inoxidable, a pesar de su nombre, no es inmune a la suciedad ni al desgaste. Con el uso diario, acumula grasa, restos de comida, vapor y huellas. Si no se limpia correctamente, esas partículas se adhieren a la superficie, dejando un aspecto envejecido.

Además, la grasa y la humedad pueden generar pequeñas manchas o zonas más opacas que, a largo plazo, resultan difíciles de quitar. Mantener los electrodomésticos limpios no solo tiene una cuestión estética, también ayuda a prolongar su vida útil.

acero inoxidable en la cocina Con qué limpiar tus electrodomésticos de acero inoxidable Vinagre blanco : corta la grasa y elimina manchas sin dejar residuos.

: corta la grasa y elimina manchas sin dejar residuos. Aceite mineral o de bebé: devuelve el brillo y crea una capa protectora que evita nuevas marcas.

o de bebé: devuelve el brillo y crea una capa protectora que evita nuevas marcas. Paño de microfibra: fundamental para no rayar la superficie.

de microfibra: fundamental para no rayar la superficie. Pulverizador con agua tibia (opcional, para enjuagar). Paso a paso para el brillo perfecto en tus electrodomésticos Antes de empezar, pasar un paño húmedo para eliminar polvo o restos sueltos. Es importante trabajar siempre en la misma dirección del pulido del acero (en líneas verticales u horizontales, según el diseño del electrodoméstico). Rociar la superficie con un poco de vinagre usando un pulverizador o humedecer un paño de microfibra. Pasar suavemente por toda el área, sin frotar con fuerza. El vinagre disuelve la grasa y elimina las huellas sin dañar el material. Usar otro paño seco y limpio para retirar el exceso de vinagre y dejar la superficie libre de humedad. Este paso es clave para evitar marcas de agua o rayas. Colocar unas gotas de aceite mineral o de bebé sobre un paño de microfibra y frotar en la misma dirección del acero. No se trata de engrasar, sino de distribuir una fina capa que devuelva el brillo y proteja el acabado. Finalmente, pasar un último paño seco para terminar de lustrar. En pocos minutos, la superficie recupera ese brillo limpio y uniforme que distingue al acero inoxidable. limpiar limpieza de electrodomésticos Para mantener el brillo por más tiempo, conviene repetir este procedimiento una vez por semana o cada vez que se note opacidad. Si hay manchas persistentes, se puede insistir con vinagre, pero siempre evitando productos abrasivos. Además, nunca hay que usar esponjas metálicas ni estropajos. Aunque parezcan efectivos, dejan micro-rayas que opacan la superficie y hacen que la suciedad se adhiera más rápido.