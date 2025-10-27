Ni limón, ni bicarbonato, ni vinagre: cómo eliminar las manchas de aceite de la ropa

Este elemento que tenés en casa sacará la mancha de aceite de tu ropa porque no solo es efectivo, sino también es económico, fácil de aplicar y no es tóxico.

No hay nada más frustrante que manchar tu ropa con aceite. Ya sea cocinando, comiendo o manipulando algo con grasa, esas manchas parecen imposibles de sacar y quitamanchas industriales que prometen milagros, a veces no son tan efectivos o pueden dañar los tejidos más delicados.

Por suerte, existe un truco casero, barato y sorprendentemente eficaz, el de usar talco común. Sí, el mismo talco que se usa para bebés o para mantener los pies secos también puede convertirse en un poderoso aliado contra las manchas de aceite.

Es que el talco es un mineral muy fino con una alta capacidad de absorber grasa y humedad, por eso actúa como una esponja sobre la tela, extrayendo el aceite antes de que se fije en las fibras.

Lo mejor de este método es que no requiere productos caros ni pasos complicados. Es ideal para usar apenas ocurre el accidente, pero también puede funcionar en manchas que ya llevan algunas horas. Además, sirve tanto en prendas de algodón como en manteles, jeans o incluso tapizados, siempre que se aplique con cuidado.

mancha de aceite Ingredientes y materiales para quitar las manchas Talco común (puede ser de bebé o neutro, sin perfume)

Un papel absorbente o servilleta

Un cepillo suave o un paño seco

(Opcional) Un poco de detergente líquido para ropa Paso a paso para quitar manchas de aceite de la ropa con talco Apenas notes la mancha, lo primero es quitar el excedente. Si el aceite todavía está húmedo, colocá un papel absorbente o una servilleta encima y presioná suavemente (sin frotar). Esto evita que la grasa se extienda o penetre más en la tela. Una vez que retiraste el exceso, espolvoreá una buena cantidad de talco directamente sobre la mancha. No escatimes, lo ideal es que el polvo cubra toda la superficie afectada y forme una pequeña capa. Dejá reposar el talco entre 30 minutos y 1 hora. Durante ese tiempo, el polvo irá absorbiendo la grasa desde el tejido. Si la mancha es grande o muy reciente, podés dejarlo incluso más tiempo, o toda la noche si la tela lo permite. Pasado el tiempo, retiralo con un cepillo suave o un paño seco. Vas a notar que el talco cambió un poco de color o que se apelmazó, señal de que absorbió la grasa correctamente. Por último, lavá la prenda de la forma habitual, a mano o en lavarropas, según el tipo de tela. Si la mancha era muy persistente, podés aplicar una gota de detergente líquido sobre el área antes de enjuagar para eliminar cualquier resto. mancha con talco Un truco rápido y efectivo para tener tu ropa libre de manchas de aceite Este método funciona porque el talco actúa como un secante natural al penetrar en las fibras del tejido y absorber el aceite antes de que se adhiera de forma permanente. Es especialmente útil para manchas de aceite de cocina, cosméticos o cremas corporales.

Un consejo extra es que si la prenda es blanca, el talco también ayuda a evitar que la grasa deje un cerco amarillento después del lavado. En telas oscuras o delicadas, se recomienda probar primero en una parte poco visible, para asegurarse de que el polvo no deje rastros.