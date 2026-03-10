Un jubilado de 65 años decidió apagar la TV por las noches y cambió su vida

En el sitio Global English Editing, un hombre de 65 años contó cómo pasó gran parte de su jubilación repitiendo un hábito que había visto durante años en su propia familia: terminar cada jornada sentado frente a la TV hasta la hora de dormir.
El testimonio de un hombre jubilado revela cómo un pequeño cambio en la rutina nocturna puede transformar la forma en que se vive el tiempo libre, especialmente después del retiro laboral.
Durante mucho tiempo, su rutina fue casi automática. Cenaba, se sentaba en el sillón, tomaba el control remoto y dejaba pasar las horas frente a distintos programas. Muchas veces ni siquiera recordaba qué había visto al día siguiente. Según relató, sus noches se convertían en “un desenfoque de luz azul y ruido de fondo”, una experiencia pasiva que ocupaba gran parte de su tiempo libre.
El hombre explicó que durante su infancia observó cómo sus padres pasaban la mayor parte de sus noches de jubilación frente al televisor.
Después de décadas de trabajo, la televisión se convirtió en su principal actividad nocturna. Era una rutina cómoda y repetitiva: cenar, sentarse en el sofá, mirar televisión y dormir. Durante años creyó que él haría algo distinto cuando llegara su propio retiro. Imaginaba dedicar ese tiempo a aprender nuevas habilidades, viajar, leer más o desarrollar hobbies postergados.
Sin embargo, cuando se jubiló a los 62 años descubrió que, casi sin darse cuenta, había terminado reproduciendo exactamente el mismo hábito que había criticado.
El punto de inflexión ocurrió una noche común. Mientras veía un programa que ni siquiera le interesaba demasiado, se levantó para ir a la cocina y al regresar tuvo una sensación inesperada.
Se dio cuenta de que estaba viendo televisión por pura inercia. “Simplemente apagué el televisor en medio del programa”, recordó. El silencio que siguió fue extraño al principio, ya que durante unos minutos no supo qué hacer con el tiempo que normalmente estaba ocupado por la pantalla.
Esa misma noche decidió sacar una guitarra que llevaba años guardada sin usar. Tocó unos minutos, escribió algunas ideas en un cuaderno y pensó en proyectos que había querido intentar durante mucho tiempo.
A partir de ese día comenzó a repetir el experimento. En lugar de encender automáticamente el televisor después de cenar, buscaba pequeñas actividades para ocupar ese espacio: practicar guitarra, escribir algunas páginas, leer o trabajar con madera.
Fue entonces cuando comprendió algo que lo sorprendió profundamente: cada noche tenía entre tres y cuatro horas disponibles que antes desaparecían frente a la televisión. Con el paso de los meses calculó que ese tiempo representaba más de mil horas al año.
El hombre explica que la clave no fue realizar cambios radicales, sino tomar decisiones pequeñas y sostenidas. Dedicar unos minutos a un hobby, aprender algo nuevo o simplemente pasar la noche de forma más consciente transformó su relación con el tiempo libre.
Ahora, en lugar de terminar el día frente a la televisión sin recordar lo que vio, suele cerrar la jornada con la sensación de haber hecho algo que realmente le interesa. Para él, la jubilación dejó de ser una etapa pasiva y se convirtió en una oportunidad para recuperar proyectos que durante años habían quedado postergados.