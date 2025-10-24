Cómo limpiar la parrilla después del asado sin esfuerzo y sin usar productos químicos

Uno de los trucos más efectivos de limpieza para la parrilla después del asado requiera solo ingredientes naturales que tenés en casa.

Después de un buen asado, llega la parte menos divertida: limpiar la parrilla. La grasa, el humo y los restos de comida se adhieren con fuerza al metal, y muchos recurren a productos agresivos para removerlos. Sin embargo, existen trucos caseros de limpieza que logran resultados perfectos sin dañar el material ni contaminar los alimentos.

El secreto está en aprovechar el calor y los ingredientes naturales. Cuando la parrilla aún está tibia, se puede espolvorear sal gruesa sobre las rejillas. Este elemento actúa como abrasivo, ayudando a despegar los residuos sin rayar el metal. Luego, con la ayuda de un cepillo o una esponja de acero, se frota suavemente hasta que todo quede limpio.

Otro método muy usado consiste en cortar una cebolla por la mitad y pasarla directamente sobre la superficie caliente. El jugo natural de la cebolla tiene propiedades desinfectantes y desengrasantes que eliminan la suciedad sin necesidad de químicos. Además, deja un aroma suave que desaparece con el siguiente encendido.

Por último, un clásico entre los trucos argentinos es usar papel de diario. Cuando la parrilla ya está fría, se cubre con hojas húmedas, se deja actuar unos minutos y luego se limpia. El papel absorbe la grasa acumulada y devuelve el brillo original del hierro o acero inoxidable.

Cómo mantener las parrillas impecables después de cada uso Más allá de la limpieza puntual, cuidar la parrilla después del asado prolonga su vida útil. Es recomendable secarla siempre después de limpiarla para evitar la oxidación y aplicar una capa fina de aceite vegetal antes de guardarla. Esto crea una película protectora que evita la corrosión.

También es importante mantener las rejillas libres de restos de comida. Una buena práctica es calentarlas unos minutos antes de cada uso, lo que quema cualquier residuo viejo y facilita la cocción. Adoptar estos trucos naturales no solo simplifica la limpieza, sino que también cuida el medio ambiente y preserva el sabor auténtico del asado. Una parrilla limpia es sinónimo de encuentros felices y comidas más saludables.