Una sola cucharada de 2 ingredientes aromáticos mantendrán a las polillas alejadas dentro del placard

Existe una mezcla natural que, gracias a su eficacia, mantiene la ropa libre de polillas. Solo se necesita la cantidad de una cucharada del preparado correcto para crear un ambiente que estos insectos detestan. Lo mejor es que además de proteger las prendas, estos ingredientes dejan un aroma cálido y agradable dentro del placard sin recurrir a pastillas de naftalina .

El secreto de esta fórmula está en aprovechar el poder del olor con 2 ingredientes con propiedades repelentes. Al combinarlos, se obtiene un remedio simple, económico y totalmente natural que actúa de manera continua. No mancha ni altera los tejidos y puede colocarse fácilmente entre la ropa o en pequeñas bolsitas de tela.

El laurel es conocido por su perfume intenso y por contener eucaliptol, una sustancia que incomoda a varios insectos domésticos.

Es un método económico, ecológico y libre de ingredientes agresivos, ideal para hogares con niños o mascotas.

Luego, pueden colocarse dentro de bolsitas de tela o pequeños frascos perforados. Al distribuirse entre la ropa o en los estantes del placard las polillas no vendrán durante semanas.

La mezcla debe renovarse cada 3 o 4 semanas para conservar su aroma y potencia.

Si el ambiente es muy húmedo, conviene añadir un poco de arroz o bicarbonato dentro de la bolsita para absorber la humedad y evitar moho. Esto prolonga el efecto y mantiene el placard más seco. Otra alternativa es potenciar la receta con unas gotas de aceite esencial de lavanda, que también tiene propiedades repelentes naturales. De esta manera, el aroma se intensifica y se mantiene uniforme. Además, puede colocarse un pequeño recipiente con esta mezcla dentro de cajones o bauleras donde se guardan mantas o abrigos que, según el clima, pueden pasar meses sin utilizarse.

El resultado en todas las opciones brinda un perfume suave y mantiene la ropa protegida sin necesidad de usar productos tóxicos. Mantener el espacio ventilado y limpio también ayuda a prevenir que las polillas regresen.

Una simple mezcla de hojas de laurel combinadas con clavos de olor puede convertirse en un potente y molesto insecticida natural contra las polillas del placard. Su aroma natural, sumado a las propiedades repelentes de ambos ingredientes, protege la ropa de forma segura y económica.