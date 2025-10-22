22 de octubre de 2025 - 20:23

La planta ideal para el interior de casa: repele insectos, su aroma es relajante y sus hojas son comestibles

Hay una planta que se destaca apenas al entrar a casa. Su aroma y belleza la hacen ideal para tenerla cerca de la cocina. Además, sus hojas son comestibles.

El mantenimiento de esta planta es sencillo y sus propiedades benefician el bienestar diario dentro de casa.




Por Lucas Vasquez

Una planta comestible permite tener un aroma fresco e inconfundible dentro de casa y reemplaza a los difusores o aerosoles para armonizar el ambiente. El secreto está en una planta fácil de cuidar que crece bien sin sol directo y tiene múltiples beneficios que van desde la eliminación de insectos hasta relajar el ambiente con su fragancia.




Su versatilidad es benéfica y puede colocarse principalmente en la cocina, el living o incluso en el dormitorio. Además de su perfume, sus hojas son comestibles y muy valoradas por su sabor. Por eso muchos la consideran una de las plantas más completas para tener dentro de casa durante todo el año.

planta de albahaca
La planta de albahaca es ideal para interiores porque ayuda a mantener el aire limpio

La albahaca (Ocimum basilicum) es una planta aromática que se adapta perfectamente a interiores bien iluminados.

  • Su fragancia natural actúa como un repelente contra mosquitos, moscas y otros insectos que suelen ingresar por las ventanas en épocas cálidas.
  • Según estudios del Centro Nacional de Información Biotecnológica, el aceite esencial de la albahaca contiene compuestos como el eugenol y el linalool, que resultan eficaces para repeler insectos de forma natural y sin químicos.

Al ingresar a casa su aroma es atrapante

  • Tiene un efecto calmante que puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el descanso. En aromaterapia, se la asocia con ambientes tranquilos y equilibrados, ideales para relajarse después de un día agitado.
  • Por eso es ideal mantenerla en una maceta dentro de la cocina o el comedor, ya que ayuda también a purificar el aire y a mantener un entorno fresco y agradable.
  • Para cuidarla correctamente, se recomienda colocarla cerca de una ventana con buena luz (aunque sin sol directo), regarla con moderación y evitar el exceso de agua en el plato. Con una poda regular, sus hojas se mantienen verdes y aromáticas por más tiempo, listas para usarse en infusiones o recetas caseras.

Cómo aprovechar sus hojas para combinarla en platos caseros

Las hojas de albahaca son una de las hierbas más usadas en la cocina. Gracias a su sabor fresco, entre dulce y picante, aporta un toque especial a ensaladas, salsas, pastas y platos con vegetales. Siempre es ideal es consumirlas frescas, recién cortadas, para conservar su aroma y propiedades.

  • Una receta clásica es el pesto, que se prepara triturando hojas de albahaca con aceite de oliva, ajo, frutos secos y queso rallado.
  • También puede añadirse a tomates frescos o sobre pizzas justo antes de servir, para potenciar su perfume.
  • Algunas personas las usan en bebidas, ya que su sabor combina bien con el limón o el pepino en aguas saborizadas naturales.

Más allá de la gastronomía, la albahaca también puede aprovecharse como infusión. Sus hojas contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que, según investigaciones, ayudan a mejorar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico.


La albahaca es una planta con múltiples beneficios, útil y decorativa que transforma cualquier espacio interior. Su aroma agradable también repele insectos y genera bienestar, mientras que sus hojas comestibles aportan sabor y beneficios al cuerpo. Solo le hace falta un cuidado mínimo y un poco de luz. Esta planta puede acompañar el día a día, perfumar el hogar y ofrecer frescura natural sin recurrir a productos artificiales.




