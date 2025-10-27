27 de octubre de 2025 - 17:10

Hervir cáscaras de manzana con canela: por qué se recomienda y para qué sirve

La combinación de dos ingredientes como la manzana y la canela logra una infusión aromática recomendada por sus beneficios saludables, entre ellos, digestivo.

La manzana y la canela brindan un aroma cálido y reconfortante pero su propósito principal está referido al bienestar corporal.




Por Lucas Vasquez

Hervir las cáscaras de manzana puede convertirse en una poderosa bebida casera con efectos positivos sobre la digestión y el bienestar general. Hervirlas junto con ramas de canela genera una infusión con aroma cálido y propiedades naturales que ayudan a mejorar el tránsito intestinal y mantener el equilibrio del organismo sin recurrir a fármacos.

Aunque parezca un simple , esta mezcla crea un potencial terapéutico donde el dolor y la hinchazón se van poco a poco. Sus componentes activos pueden ayudar a reducir la inflamación abdominal y hasta estabilizar los niveles de azúcar en sangre. Además, su sabor suave y dulce la vuelve ideal para quienes buscan una alternativa natural para cuidar la salud de manera cotidiana.

cáscara de manzana y canela
La manzana y la canela brindan un aroma cálido y reconfortante pero su propósito principal está referido al bienestar corporal.

Por qué las cáscaras de manzana hervidas con canela pueden beneficiar el sistema digestivo

Cáscaras de manzana

  • Contienen pectina, una fibra soluble que favorece la digestión y ayuda a regular el tránsito intestinal.
  • Este tipo de fibra actúa como prebiótico, estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Esto mejora la absorción de nutrientes y fortalece el sistema inmunológico.

Canela

  • Es un acompañante ideal, ya que posee compuestos antioxidantes como el cinamaldehído, que tienen efectos antiinflamatorios y antimicrobianos.
  • Hervirla junto a las cáscaras de manzana potencia su acción, generando una bebida que ayuda a aliviar la hinchazón y las molestias digestivas leves.
  • Puede tomarse tanto caliente como fría y lógicamente no se necesita agregar azúcar gracias al dulzor natural de la fruta.

Beber apenas una taza de esta infusión después de las comidas principales puede contribuir a mejorar la digestión y evitar la sensación de pesadez. Además, es una opción económica, sencilla y completamente natural que puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria.

cáscara de manzana y canela
La manzana y la canela brindan un aroma cálido y reconfortante pero su propósito principal está referido al bienestar corporal.

Por qué esta mezcla beneficia actúa en el nivel del azúcar y el bienestar general

La combinación de manzana y canela también ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

  • De acuerdo con un estudio del Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI), la canela puede mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que facilita el control metabólico en personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.
  • Por su parte, las cáscaras de manzana, ricas en polifenoles, contribuyen a reducir el estrés oxidativo, uno de los factores que influyen en el aumento de la glucosa.
  • Esta infusión, además de deliciosa, promueve una sensación de bienestar general y aporta antioxidantes que combaten el envejecimiento celular.
  1. Prepararla es simple: solo hay que hervir las cáscaras de 2 manzanas junto a 1 o 2 ramas de canela en ½ de agua durante 15 minutos.
  2. Luego se deja reposar, se cuela y se puede beber tibia o fría. Es una bebida ideal para finalizar las comidas.
cáscara de manzana y canela
La manzana y la canela brindan un aroma cálido y reconfortante pero su propósito principal está referido al bienestar corporal.

A veces los ingredientes más simples son los que más sorprenden. Hervir cáscaras de manzana con canela ofrece una alternativa natural para aliviar la inflamación abdominal, favorecer la digestión y mantener equilibrados los niveles de azúcar.

