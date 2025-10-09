9 de octubre de 2025 - 09:25

El truco con café que espanta cucarachas de tu casa

El aroma del café puede ayudarte a mantener lejos a las cucarachas sin usar químicos. Un método casero ideal para el hogar y los amantes de los trucos naturales.

El aroma del café es un truco natural y ecológico que mantiene las cucarachas lejos del hogar.

Por Ignacio Alvarado

Además de ser un ingrediente infaltable en la cocina, el café puede convertirse en un aliado poderoso para mantener limpia la casa y libre de insectos. Su aroma intenso y algunos de sus compuestos naturales resultan sumamente molestos para estos insectos, que evitan las zonas donde el olor está presente.

image
El aroma del café es un truco natural y ecológico que mantiene las cucarachas lejos del hogar.

El secreto del café está en su alto contenido de cafeína y compuestos ácidos naturales, que actúan como repelentes naturales. Según expertos en control de plagas, estos olores interfieren con las señales químicas que las cucarachas utilizan para orientarse y encontrar comida.

Además, el grano molido funciona como una barrera física: al entrar en contacto con el polvo, las cucarachas sienten irritación en sus antenas y patas, lo que las obliga a retirarse de inmediato.

Cómo usar el café para alejarlas de forma efectiva

El método más recomendado es colocar pequeños recipientes con café molido (puede ser usado o seco) en los lugares donde suelen aparecer: debajo de la heladera, detrás del horno, en rincones húmedos o cerca de los desagües.

Otra opción eficaz es mezclar café con bicarbonato de sodio, lo que potencia el efecto repelente y ayuda a mantener la zona seca y sin olores. Es importante cambiar el contenido cada 5 o 7 días para conservar la intensidad del aroma.

image
El aroma del café es un truco natural y ecológico que mantiene las cucarachas lejos del hogar.

A diferencia de los aerosoles o trampas químicas, este truco no contamina el aire ni representa riesgos para mascotas o niños. Además, reutilizar los restos del café colado lo convierte en una opción sustentable y económica.

El resultado es un hogar limpio, fresco y libre de cucarachas, aprovechando un producto que ya forma parte de la rutina diaria. Un pequeño gesto que combina eficacia, naturaleza y ahorro.

