Listo en 10 minutos: este pan de masa madre en sartén es ideal para tu desayuno saludable

Recetas. Ideal para un desayuno o merienda saludable, este pan combina textura y sabor, con una cocción exprés y sin encender el horno.

Listo en 10 minutos este pan de masa madre en sartén es ideal para tu desayuno saludable
Por Andrés Aguilera

Ingredientes esenciales para preparar el pan

  • ½ taza de masa madre activa

  • ¾ taza de harina integral o de trigo común

  • ½ cucharadita de sal fina

  • ½ cucharadita de miel o azúcar

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

  • ¼ taza de agua tibia (ajustar según la textura)

Paso a paso: cómo hacerlo en sartén

  • En un bowl, mezclá la masa madre, la harina, la sal y la miel hasta formar una masa.

  • Agregá el agua tibia de a poco y amasá hasta que quede suave y apenas pegajosa.

  • Dejá reposar para activar la masa.

  • Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva.

  • Formá un disco con la masa y cocinalo a fuego bajo durante 3 minutos por lado, hasta que quede dorado y firme.

Consejos para mejor sabor y textura

  • Si querés un pan más esponjoso, agregá una pizca de bicarbonato de sodio.

  • Para una versión más rústica, podés sumar semillas de lino o sésamo a la mezcla.

  • Servilo tibio con palta, queso crema o mermelada sin azúcar.

  • Conservá los panes en un recipiente hermético hasta 3 días.

Este pan de masa madre en sartén se convierte en una alternativa ideal al pan tradicional: liviano, natural y con el auténtico sabor casero. Perfecto para esos días donde querés comer bien, pero sin perder tiempo.

