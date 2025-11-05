Listo en 10 minutos: este pan de masa madre en sartén es ideal para tu desayuno saludable

El pan de masa madre en sartén es una receta práctica, rápida y sin horno que mantiene el sabor artesanal. Solo necesitás ingredientes simples y unos minutos para lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro. Aprender recetas fáciles y nutritivas como esta permite disfrutar del pan casero sin complicaciones.
En un bowl, mezclá la masa madre, la harina, la sal y la miel hasta formar una masa.
Agregá el agua tibia de a poco y amasá hasta que quede suave y apenas pegajosa.
Dejá reposar para activar la masa.
Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite de oliva.
Formá un disco con la masa y cocinalo a fuego bajo durante 3 minutos por lado, hasta que quede dorado y firme.
Consejos para mejor sabor y textura
Si querés un pan más esponjoso, agregá una pizca de bicarbonato de sodio.
Para una versión más rústica, podés sumar semillas de lino o sésamo a la mezcla.
Servilo tibio con palta, queso crema o mermelada sin azúcar.
Conservá los panes en un recipiente hermético hasta 3 días.
Este pan de masa madre en sartén se convierte en una alternativa ideal al pan tradicional: liviano, natural y con el auténtico sabor casero. Perfecto para esos días donde querés comer bien, pero sin perder tiempo.