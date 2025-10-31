Recetas fáciles y saludables que combinan proteínas y fibras naturales. Este pan es ideal para un desayuno rápido, sin horno ni amasado.

Preparar un pan de lino y chía es una de esas ideas simples que transforman tu desayuno. No requiere horno, amasado ni experiencia previa: solo una sartén, cinco minutos y ganas de comer algo sano. En esta receta práctica y nutritiva, vas a aprender a combinar semillas, huevo y agua para lograr una masa esponjosa y sabrosa.

El resultado es un pan sin harina blanca, rico en proteínas vegetales, grasas buenas y fibra soluble, ideal para mejorar la digestión y mantener la saciedad. Además, su sabor neutro permite usarlo tanto con opciones dulces como saladas.

Listo en 5 minutos este pan de lino y chía en sartén es ideal para tu desayuno proteico (2) Ingredientes necesarios para este pan Para una porción individual (o dos pequeñas):

2 cucharadas de semillas de lino molidas

1 cucharada de semillas de chía

1 huevo

1 cucharada de agua

½ cucharadita de polvo de hornear (opcional, para más aireado)

1 pizca de sal fina

1 cucharadita de aceite de oliva o yogur natural Si querés hacer más cantidad, duplicá las proporciones. Este pan no se seca fácilmente, por lo que podés guardarlo en la heladera por hasta tres días o congelarlo en porciones.

Paso a paso de la preparación Colocá en un bowl el lino molido , la chía , la sal y el polvo de hornear .

Agregá el huevo , el agua y el aceite de oliva . Mezclá con tenedor hasta obtener una masa homogénea.

Dejá reposar 2 minutos para que las semillas absorban el líquido y la mezcla espese.

Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y verté la preparación, dándole forma circular.

Cociná durante 2 minutos por lado, hasta que esté dorado y firme. El aroma es delicioso y el resultado sorprende: una textura elástica y húmeda, similar a la de un pan integral recién hecho.

Listo en 5 minutos este pan de lino y chía en sartén es ideal para tu desayuno proteico (1) Consejos y variantes Podés sumar orégano, cúrcuma o semillas de sésamo para darle un toque distinto. Si te gustan los sabores dulces, agregá media banana pisada y un poco de canela: vas a obtener una versión tipo panqueque proteico. Este pan de lino y chía en sartén se convirtió en tendencia entre quienes siguen dietas low carb o buscan opciones más naturales. Es una receta ideal para acompañar con palta, queso untable o mermelada casera, y perfecta para reemplazar el pan tradicional en cualquier desayuno o merienda.