Listo en 5 minutos: este pan de lino y chía en sartén es ideal para tu desayuno proteico

Recetas fáciles y saludables que combinan proteínas y fibras naturales. Este pan es ideal para un desayuno rápido, sin horno ni amasado.

Listo en 5 minutos este pan de lino y chía en sartén es ideal para tu desayuno proteico (1)
Por Andrés Aguilera

El resultado es un pan sin harina blanca, rico en proteínas vegetales, grasas buenas y fibra soluble, ideal para mejorar la digestión y mantener la saciedad. Además, su sabor neutro permite usarlo tanto con opciones dulces como saladas.

Listo en 5 minutos este pan de lino y chía en sartén es ideal para tu desayuno proteico (2)

Ingredientes necesarios para este pan

Para una porción individual (o dos pequeñas):

  • 2 cucharadas de semillas de lino molidas

  • 1 cucharada de semillas de chía

  • 1 huevo

  • 1 cucharada de agua

  • ½ cucharadita de polvo de hornear (opcional, para más aireado)

  • 1 pizca de sal fina

  • 1 cucharadita de aceite de oliva o yogur natural

Si querés hacer más cantidad, duplicá las proporciones. Este pan no se seca fácilmente, por lo que podés guardarlo en la heladera por hasta tres días o congelarlo en porciones.

Paso a paso de la preparación

  • Colocá en un bowl el lino molido, la chía, la sal y el polvo de hornear.

  • Agregá el huevo, el agua y el aceite de oliva. Mezclá con tenedor hasta obtener una masa homogénea.

  • Dejá reposar 2 minutos para que las semillas absorban el líquido y la mezcla espese.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y verté la preparación, dándole forma circular.

  • Cociná durante 2 minutos por lado, hasta que esté dorado y firme.

El aroma es delicioso y el resultado sorprende: una textura elástica y húmeda, similar a la de un pan integral recién hecho.

Consejos y variantes

Podés sumar orégano, cúrcuma o semillas de sésamo para darle un toque distinto. Si te gustan los sabores dulces, agregá media banana pisada y un poco de canela: vas a obtener una versión tipo panqueque proteico.

Este pan de lino y chía en sartén se convirtió en tendencia entre quienes siguen dietas low carb o buscan opciones más naturales.

Es una receta ideal para acompañar con palta, queso untable o mermelada casera, y perfecta para reemplazar el pan tradicional en cualquier desayuno o merienda.

