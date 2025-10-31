Listo en 5 minutos: este pan de lino y chía en sartén es ideal para tu desayuno proteico

El resultado es un pan sin harina blanca, rico en proteínas vegetales, grasas buenas y fibra soluble, ideal para mejorar la digestión y mantener la saciedad. Además, su sabor neutro permite usarlo tanto con opciones dulces como saladas.
½ cucharadita de polvo de hornear (opcional, para más aireado)
1 pizca de sal fina
1 cucharadita de aceite de oliva o yogur natural
Si querés hacer más cantidad, duplicá las proporciones. Este pan no se seca fácilmente, por lo que podés guardarlo en la heladera por hasta tres días o congelarlo en porciones.
Paso a paso de la preparación
Colocá en un bowl el lino molido, la chía, la sal y el polvo de hornear.
Agregá el huevo, el agua y el aceite de oliva. Mezclá con tenedor hasta obtener una masa homogénea.
Dejá reposar 2 minutos para que las semillas absorban el líquido y la mezcla espese.
Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y verté la preparación, dándole forma circular.
Cociná durante 2 minutos por lado, hasta que esté dorado y firme.
El aroma es delicioso y el resultado sorprende: una textura elástica y húmeda, similar a la de un pan integral recién hecho.
Consejos y variantes
Podés sumar orégano, cúrcuma o semillas de sésamo para darle un toque distinto. Si te gustan los sabores dulces, agregá media banana pisada y un poco de canela: vas a obtener una versión tipo panqueque proteico.
Este pan de lino y chía en sartén se convirtió en tendencia entre quienes siguen dietas low carb o buscan opciones más naturales.
Es una receta ideal para acompañar con palta, queso untable o mermelada casera, y perfecta para reemplazar el pan tradicional en cualquier desayuno o merienda.