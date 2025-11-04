Sin dulce de leche ni crema: la receta del budín de pan con duraznos en almíbar

Este postre puede servir frío o tibio, solo, o con un poco de caramelo líquido. Es ideal para el cierre de un almuerzo familiar. Una de las claves es reposar bien el pan en la leche, hornearlo a baño maría y desmoldarlo antes de que se enfríe del todo.
Ingredientes:
300 g de pan viejo.
500 ml de leche.
150 g de azúcar.
3 huevos.
1 cda de esencia de vainilla.
1 lata de duraznos en almíbar.
100 g de azúcar para el caramelo.
1 cdita de canela (opcional).
Paso a paso para hacer este postre
Preparar el caramelo colocando el azúcar en una sartén a fuego medio hasta que se derrita y tome color dorado. Volcarlo en una budinera y mover el molde para cubrir el fondo. Dejar enfriar.
Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bol grande. Agregar la leche tibia y dejar reposar unos 15 minutos, hasta que el pan esté bien blando.
Aparte, batir los huevos con el azúcar, la vainilla y la canela. Incorporar esta mezcla al pan remojado y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
Cortar los duraznos en cubos y mezclarlos suavemente con la preparación. Reservar algunos para decorar la superficie.
Volcar la mezcla en la budinera acaramelada y colocarla dentro de una fuente con agua caliente.
Hornear a 180 °C durante una hora, o hasta que al insertar un cuchillo, éste salga limpio.
Dejar enfriar completamente antes de desmoldar. Servir con trozos de durazno y, si se desea, un poco de crema batida o almíbar.