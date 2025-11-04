4 de noviembre de 2025 - 10:39

Sin dulce de leche ni crema: la receta del budín de pan con duraznos en almíbar

Este postre tradicional no solo aporta frescura y un toque frutal, sino que también equilibra la densidad del budín con la acidez de la fruta.

Esta receta es ideal para el postre familiar.

Por Alejo Zanabria

Este postre puede servir frío o tibio, solo, o con un poco de caramelo líquido. Es ideal para el cierre de un almuerzo familiar. Una de las claves es reposar bien el pan en la leche, hornearlo a baño maría y desmoldarlo antes de que se enfríe del todo.

Ingredientes:

  • 300 g de pan viejo.
  • 500 ml de leche.
  • 150 g de azúcar.
  • 3 huevos.
  • 1 cda de esencia de vainilla.
  • 1 lata de duraznos en almíbar.
  • 100 g de azúcar para el caramelo.
  • 1 cdita de canela (opcional).
Paso a paso para hacer este postre

  1. Preparar el caramelo colocando el azúcar en una sartén a fuego medio hasta que se derrita y tome color dorado. Volcarlo en una budinera y mover el molde para cubrir el fondo. Dejar enfriar.
  2. Cortar el pan en trozos pequeños y colocarlo en un bol grande. Agregar la leche tibia y dejar reposar unos 15 minutos, hasta que el pan esté bien blando.
  3. Aparte, batir los huevos con el azúcar, la vainilla y la canela. Incorporar esta mezcla al pan remojado y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  4. Cortar los duraznos en cubos y mezclarlos suavemente con la preparación. Reservar algunos para decorar la superficie.
  5. Volcar la mezcla en la budinera acaramelada y colocarla dentro de una fuente con agua caliente.
  6. Hornear a 180 °C durante una hora, o hasta que al insertar un cuchillo, éste salga limpio.
  7. Dejar enfriar completamente antes de desmoldar. Servir con trozos de durazno y, si se desea, un poco de crema batida o almíbar.
