4 de noviembre de 2025 - 09:48

El corte de carne que está reemplazando al vacío en las parrillas de Argentina

En las parrillas argentinas, la entraña gruesa gana terreno en el asado por su sabor intenso, cocción rápida y precio más bajo que el vacío.

La entraña gruesa, nueva estrella del asado argentino,  esta carne desplaza al clásico vacío.

Por Ignacio Alvarado

Durante años, el vacío fue el rey indiscutido de las parrillas argentinas. Su sabor suave y su textura tierna lo convirtieron en un clásico del asado familiar. Sin embargo, una nueva tendencia empieza a ocupar su lugar: la entraña gruesa, un corte que combina potencia, jugosidad y una cocción mucho más rápida, ideal para quienes buscan intensidad sin complicaciones.

La entraña pertenece al diafragma del animal y se caracteriza por su sabor profundo y su capa de grasa natural, que al dorarse genera un aroma irresistible. Hasta hace poco era considerada un corte secundario, pero los parrilleros más experimentados comenzaron a destacarla como una alternativa más sabrosa y económica que el vacío. En muchos restaurantes, ya aparece como la estrella del menú.

image
La entraña gruesa, nueva estrella del asado argentino, esta carne desplaza al clásico vacío.

Por qué la entraña gruesa conquista las parrillas

A diferencia del vacío, que requiere una cocción lenta y cuidadosa, la entraña gruesa se cocina en menos tiempo y mantiene un interior tierno y jugoso. Su grasa se funde rápidamente, potenciando el sabor y dejando una costra crujiente perfecta para los amantes del fuego. Además, su formato más grueso evita que se seque, incluso en parrillas caseras.

Según carniceros y expertos del asado, este corte tiene una ventaja clave: se adapta a todos los tipos de fuego. Puede hacerse sobre brasas intensas, en parrillas a gas o incluso a la plancha sin perder calidad. Su relación entre precio, rendimiento y sabor la convierte en la nueva favorita de los fines de semana argentinos.

image
La entraña gruesa, nueva estrella del asado argentino, esta carne desplaza al clásico vacío.

En tiempos donde los cortes tradicionales aumentaron de precio, muchos optan por probar alternativas con mejor rendimiento. La entraña gruesa, con su perfil rústico y sabroso, encarna la esencia del asado argentino moderno: sabor auténtico, cocción práctica y una textura que conquista paladares.

No hay dudas: la entraña ya no es la acompañante del vacío, sino su reemplazo natural en las parrillas del país.

