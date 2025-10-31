31 de octubre de 2025 - 09:46

La pasta sin harina ni huevo que sorprende por su sabor: solo tres ingredientes naturales

Esta opción conquistó a los amantes de la comida casera. Dentro de las recetas más buscadas, destaca por sus simples ingredientes y su aporte a la nutrición.

Por Ignacio Alvarado

La pasta sin harina ni huevo se convirtió en una de las recetas más comentadas del momento. En tiempos donde muchos buscan alternativas más livianas y naturales, esta propuesta conquista por su sabor, su textura suave y su increíble facilidad para prepararla. Ideal para quienes aman la comida casera pero no quieren complicarse.

Esta versión utiliza solo tres ingredientes naturales, perfectos para mantener una buena nutrición sin sacrificar placer. No requiere amasado tradicional ni reposo, y su resultado final es una pasta tierna, con una consistencia que sorprende incluso a los más exigentes. Además, es apta para celíacos y veganos, por lo que amplía el universo de las recetas saludables.

Las recetas más simples transforman la comida con pocos ingredientes y gran nutrición.

Ingredientes naturales para una pasta diferente

Para esta receta, vas a necesitar:

  • 2 tazas de puré de papa (preferentemente hecho en casa y bien frío)

  • 1 taza de fécula de maíz

  • 1 cucharada de aceite de oliva

  • Sal a gusto

    Las recetas más simples transforman la comida con pocos ingredientes y gran nutrición.

Cada uno de estos ingredientes aporta algo clave a la comida: el puré le da humedad y sabor, la fécula brinda estructura y el aceite mejora la textura final. Además, desde el punto de vista de la nutrición, esta alternativa es liviana, sin colesterol y con una buena fuente de energía vegetal.

Paso a paso: lista en minutos

  • Mezclá el puré de papa con la fécula de maíz hasta lograr una masa suave.

  • Agregá el aceite de oliva y una pizca de sal para realzar el sabor.

  • Amasá ligeramente y estirá la masa sobre una superficie espolvoreada con un poco de fécula.

  • Cortá en tiras finas o en la forma que más te guste.

  • Cociná la pasta en agua hirviendo durante 3 a 5 minutos, hasta que suba a la superficie.

  • Serví con la salsa que prefieras: desde vegetales salteados hasta una opción ligera de tomate natural.

En pocos pasos, obtendrás una comida deliciosa, casera y saludable. Esta pasta sin harina ni huevo demuestra que con pocos ingredientes y buena nutrición, se pueden lograr platos increíbles que sorprenden a todos. Ideal para sumar a tus recetas favoritas de la semana.

