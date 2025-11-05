Ubicado entre Maceió y Recife , el pequeño pueblo de Maragogi (Brasil) es conocido por sus aguas turquesas , playas amplias y un ambiente tranquilo ideal para familias. Su mar calmo y su arena fina la convirtieron en una joya del nordeste brasileño.

Maragogi se ganó el apodo de “el Caribe brasileño” por sus piscinas naturales formadas en la barrera de coral.

En días de marea baja, se puede acceder en lancha a las galés , donde el agua alcanza tonos esmeralda y permite nadar entre peces tropicales.

El sereno pueblito de Brasil con aguas calmas un lugar familiar de playas amplias y arena fina (4)

Las playas más visitadas son Antunes , Barra Grande y Burgalhau , todas con acceso fácil y paradores frente al mar.

El destino invita a relajarse, practicar snorkel , hacer paseos en buggy o recorrer sus senderos costeros.

La mejor época es entre octubre y marzo, cuando el clima es cálido, seco y el mar luce más transparente.

El sereno pueblito de Brasil con aguas calmas un lugar familiar de playas amplias y arena fina (2)

A diferencia de otros puntos turísticos, Maragogi mantiene su atmósfera serena incluso en temporada alta, perfecta para descansar sin multitudes.

Dónde alojarse y cómo llegar

El pueblo ofrece posadas familiares, hoteles boutique y resorts all inclusive con vista al mar. Desde Maceió se llega en unas 2 horas y media por la ruta AL-101 Norte, atravesando paisajes de cocoteros interminables.

También se puede acceder desde Recife, en un trayecto similar, ideal para quienes combinan ambos destinos en un mismo viaje.

El sereno pueblito de Brasil con aguas calmas un lugar familiar de playas amplias y arena fina (1)

Checklist para tu escapada

Mejor época: octubre a marzo.

Imperdible: galés de Maragogi y buceo entre corales.

Gastronomía: moqueca de pescado y frutos de mar.

Acceso: desde Maceió o Recife por ruta costera.

En 2025, Maragogi sigue consolidándose como el destino familiar más buscado del nordeste brasileño, un paraíso donde la tranquilidad y la naturaleza van de la mano.