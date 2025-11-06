Barritas heladas de yogur, ideales para los primeros calores del verano

Cuando la temperatura empieza a subir, son muchos los que prefieren combatir la ola de calor con algunos postres fríos y unas barritas heladas de yogur pueden servir para ello. Lo mejor, es que no son algo del otro mundo y en pocos minutos pueden prepararse en gran cantidad.
Sin muchas introducciones, te presentamos la manera para hacer las mejores barritas heladas de yogur y te motivamos a animarte a hacerlas para darle pelea al calor con algo lleno de dulzura y sin pensar en las calorías consumidas.
Ingredientes:
Para el helado de frutilla: 250 gramos de yogur de frutilla.
Para el helado de chocolate y vainilla: 200 gramos de chocolate para derretir y 250 gramos de yogur de vainilla.
Paso a paso
Barritas de frutilla:
Llenar las bolsas con el yogur de frutilla, intercalando frutillas frescas cortadas en cubos pequeños.
Enrollar el extremo de la bolsa y hacer un nudo firme.
Llevar al freezer y congelar durante 4 horas.
Barritas de vainilla y chocolate:
Derretir el chocolate.
Cubrir las paredes internas de las bolsas con el chocolate derretido.
Con un embudo, añadir yogur de vainilla en cada bolsa.
Enrollar el extremo de la bolsa y hacer un nudo firme.
Llevar al freezer y congelar por la misma cantidad de horas que el de frutilla.