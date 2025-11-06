Barritas heladas de yogur, ideales para los primeros calores del verano

Esta apuesta gastronómica hará tus días de verano más refrescantes y ayudará a que pases un lindo momento acompañado.

El verano se acerca y recetas como estas ayudan a combatir el calor.

Cuando la temperatura empieza a subir, son muchos los que prefieren combatir la ola de calor con algunos postres fríos y unas barritas heladas de yogur pueden servir para ello. Lo mejor, es que no son algo del otro mundo y en pocos minutos pueden prepararse en gran cantidad.

Hacer esta preparación no requiere invertir demasiado tiempo, pues se hace en sencillos pasos. Pero, además, lo que tiene de bueno es que se pueden realizar barritas heladas de yogur de diferentes sabores y con los ingredientes más naturales para adaptarlas a las preferencias de cada consumidor.

Sin muchas introducciones, te presentamos la manera para hacer las mejores barritas heladas de yogur y te motivamos a animarte a hacerlas para darle pelea al calor con algo lleno de dulzura y sin pensar en las calorías consumidas.

Ingredientes: Para el helado de frutilla: 250 gramos de yogur de frutilla.

Para el helado de chocolate y vainilla: 200 gramos de chocolate para derretir y 250 gramos de yogur de vainilla. Paso a paso Barritas de frutilla:

Llenar las bolsas con el yogur de frutilla , intercalando frutillas frescas cortadas en cubos pequeños.

, intercalando frutillas frescas cortadas en cubos pequeños. Enrollar el extremo de la bolsa y hacer un nudo firme.

Llevar al freezer y congelar durante 4 horas.

Barritas de vainilla y chocolate:

Derretir el chocolate. Cubrir las paredes internas de las bolsas con el chocolate derretido. Con un embudo, añadir yogur de vainilla en cada bolsa. Enrollar el extremo de la bolsa y hacer un nudo firme. Llevar al freezer y congelar por la misma cantidad de horas que el de frutilla.