Helado de pistacho sin azúcar: receta simple con solo 5 ingredientes

Comienza la temporada de postres frescos pero al mismo tiempo pueden ser con ingredientes saludables. Este helado sin azúcar ni aditivos es una opción casera que utiliza pocos ingredientes y aprovecha el sabor natural del pistacho. La mezcla es simple, pero necesita de un detalle clave para lograr una consistencia cremosa sin que se formen cristales de hielo.

Esta preparación se puede hacer en casa porque necesita pocos elementos y un método de mezcla que se repite por poco tiempo. Además, es importante elegir el tipo de leche correcto. Eso hace la diferencia en cómo se integra la grasa con las yemas para lograr una base equilibrada y suave al paladar.

Para esta receta se necesitan los siguientes ingredientes: 150 g pistachos pelados.

pelados. 250 ml leche desnatada o vegetal.

o 250 ml leche evaporada o nata líquida.

o nata líquida. 2 yemas de huevo.

Edulcorante a gusto. Los pistachos contienen grasas saludables, vitamina B y minerales como potasio y magnesio que pueden contribuir al bienestar general. Además, al evitar azúcares añadidos, se reduce el impacto sobre la glucemia y el postre resulta más liviano para consumir en distintas etapas del día.

Primero debemos procesar los pistachos hasta obtener una textura cremosa. Si se desea, pueden tostarse apenas en una sartén para intensificar el sabor, siempre cuidando que no se quemen. En una olla pequeña, debemos mezclar la leche desnatada con la leche evaporada o la nata líquida y se calienta a fuego muy bajo. El objetivo no es hervir, sino entibiar para poder integrar las yemas sin que cuajen. En un recipiente aparte, hay que batir las yemas con el edulcorante elegido y luego incorporar una pequeña cantidad de la leche tibia para templarlas. Una vez integradas, solo hay que llevarlas nuevamente a la olla y mezclar lentamente hasta lograr una crema ligera. Luego debemos agregar la pasta de pistacho y mezclarla bien hasta obtener un tono verde uniforme. Esta crema debe enfriarse completamente antes de pasar al congelador. Al llevarla al frío, lo ideal es removerla con una espátula cada 30 minutos durante aproximadamente 3 horas para evitar cristales de hielo y obtener una textura más cremosa. Una vez firme, se deja reposar unos minutos a temperatura ambiente antes de servir.

Preparar helado de pistacho sin azúcar y en casa es una idea irresistible. Se puede disfrutar un postre sabroso, fresco y saludable. Con pocos ingredientes y algo de paciencia durante el reposo en el congelador, se logra una textura cremosa que sorprende.