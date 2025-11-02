2 de noviembre de 2025 - 12:01

Postre fresco de verano: cómo hacer la receta de tarta de ricota y frutos rojos en 5 pasos

Una receta liviana, cremosa y refrescante ideal para el verano. Lleva pocos ingredientes, se hace rápido y sorprende por su textura.

Esta receta puede acompañarse con café, té o incluso bebidas frías, porque combina el sabor dulce y ácido a la vez.

Por Lucas Vasquez

Hay postres que se vuelven protagonistas del verano por su frescura y por la sencillez con la que pueden prepararse. La receta de la tarta de ricota con frutos rojos es una de esas opciones que no necesitan demasiada planificación y aun así logran un resultado irresistible. Es suave, cremosa y con un contraste dulce y ácido.

Además, esta receta puede adaptarse fácilmente según los gustos y la disponibilidad de ingredientes. Se puede elegir diferentes tipos de frutos rojos y también ajustar el dulzor a gusto gracias al uso de stevia u otro endulzante. El secreto está en la mezcla equilibrada de ricota bien escurrida, huevos y una base aireada que da como resultado una tarta liviana y agradable, ideal para servir fría.

tarta de ricota
Ingredientes para comenzar la receta de la tarta de ricota y frutos rojos

Este postre de verano necesita:

  • 450 gramos de ricota.
  • 3 huevos.
  • 60 gramos o ½ taza de leche en polvo descremada.
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear.
  • Stevia, esencia de vainilla y ralladura de limón a gusto.
  • 200 gramos de frutos rojos.

Qué aporta cada ingrediente

  • La base de esta tarta está compuesta principalmente por ricota, que debe estar bien escurrida para evitar que la mezcla quede demasiado húmeda al hornearse.
  • Al mismo tiempo no hay que olvidarse de los huevos, porque reemplazan la masa habitual, ya que aportan estructura y permiten que la preparación tome firmeza sin volverse pesada.
  • En cuanto a la cremosidad, la aporta la leche en polvo descremada, que da cuerpo sin sumar demasiada humedad.
  • El polvo para hornear, en una cantidad de 2 cucharaditas, ayuda a que la tarta quede más aireada y suave.
  • El dulzor es importante, porque puede ajustarse utilizando stevia, para quienes buscan reducir el azúcar.
  • Para sumar aroma no puede faltar la combinación de esencia de vainilla y ralladura de limón. Estos generan un perfume fresco.
  • Por último, los frutos rojos: no solo aportan color, sino el clásico contraste ácido que realza todo el sabor de la ricota.
tarta de ricota
Paso a paso para lograr una tarta fresca, firme y con buen sabor

Para comenzar, primero debés precalentar el horno para asegurar una cocción pareja desde el inicio.

  1. En un bowl, colocá la ricota escurrida y mezclá con la leche en polvo, los huevos, la stevia, la esencia de vainilla y la ralladura de limón, batiendo hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos. No es necesario batir demasiado, solo tenés que integrar bien los ingredientes. Una vez hecho, incorporá el polvo para hornear y mezclá suavemente.
  2. Volcá la preparación sobre un molde previamente aceitado o cubierto con papel manteca para facilitar el desmolde.
  3. Una vez nivelado, podés mezclar algunos frutos rojos con la crema y en mayor cantidad derramalos por arriba.
  4. Ahora todo decorado, horneá la preparación a temperatura media hasta que el centro esté firme y la superficie apenas dorada.
  5. Una vez lista, dejala enfriar antes de desmoldar para que mantenga su estructura. En este momento lo ideal es que la lleves a la heladera durante algunas horas para luego servirla bien fría.
tarta de ricota
La tarta de ricota con frutos rojos es un postre versátil que combina sencillez, sabor y frescura. Es ideal por ser una opción liviana y rápida en sus pasos. Además, sus ingredientes son sencillos y resultan agradables para todos los gustos. Es una receta que puede convertirse en un clásico de verano en cualquier hogar.

