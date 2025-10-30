Alfajores helados de chocotorta: receta simple que se hace con solo 5 ingredientes

Una variante fría de la clásica chocotorta. Esta receta lleva los mismos ingredientes y se hace helada en pocos pasos.

Probar esta receta es descubrir una manera diferente de disfrutar un sabor muy conocido.

Los alfajores helados siempre llaman la atención por su llamativa receta pero también por su sabor delicioso y refrescante, sobre todo durante los días de verano. Pero esta versión tiene un detalle especial: aprovecha la mezcla tradicional de crema y dulce de leche que caracteriza a la chocotorta, llevándola a una nueva presentación helada.

El resultado es una preparación que no necesita horno y puede realizarse en pocos minutos. Solo necesita algo de frío para tomar forma. La clave está en lograr una masa uniforme que permita cortar las tapitas sin que se quiebren, y un relleno aireado que mantenga la textura cremosa sin perder firmeza.

Ingredientes y pasos para lograr las tapitas perfectas Ingredientes: 1 paquete (170 gr) chocolinas .

. 4 cucharadas dulce de leche repostero. Para rellenar 7 cucharadas crema de leche.

6 cucharadas dulce de leche repostero. Para bañarlas 200 gr baño de repostería semi amargo. Paso a paso para formar los alfajores Primero debés procesar las galletitas hasta que queden bien finas y luego incorporá el dulce de leche de manera gradual hasta que se forme una masa uniforme. Esta masa deberás envolverla en film y llevarla algunos minutos al freezer para que tome consistencia. Al endurecer ligeramente, será más fácil estirarla sobre una superficie lisa sin que se rompa o se pegue. Una vez fría, estirá la masa con cuidado, manteniendo un espesor parejo. Luego cortá las tapitas con un molde redondo, aunque también se puede usar un vaso pequeño si no se tiene cortante. Las tapitas deben quedar parejas para que el relleno se distribuya de manera uniforme y el resultado final tenga una forma prolija. Llevalas al freezer nuevamente antes de rellenar. Eso ayuda a que mantengan su forma y no se deformen durante el armado. Esta base puede prepararse con anticipación, lo que facilita organizar el resto de la receta sin apuros.

Para el relleno deberás combinar 7 cucharadas de crema de leche y 6 cucharadas de dulce de leche repostero. La crema debe batirse hasta que esté firme, lo suficiente como para sostenerse sin desarmarse, y luego se mezcla con el dulce de leche de forma envolvente para evitar que pierda aire. Esta preparación reservala en la heladera para mantener la consistencia antes del armado. Luego, con una manga aplicá el relleno sobre una tapita y cerrá con otra. Tras formar los alfajores, llevalos al freezer por unos 20 minutos para que adquieran forma sólida. Por último, realizá el baño derritiendo 200 gramos de baño de repostería semiamargo a baño maría. Es importante moverlo lentamente para evitar que se queme o se espese demasiado. Luego sumergí los alfajores uno por uno o bañalos con cuchara, permitiendo que el exceso escurra sobre una rejilla. Es importante dejarlos secar por completo antes de guardarlos nuevamente en el freezer, donde adquirirán su textura final. El resultado combina crocante, cremosidad y frescura en un solo bocado. Estos alfajores de chocotorta helados son una alternativa fresca y deliciosa que puede prepararse con ingredientes fáciles de conseguir. Su proceso es práctico, lo que los convierte en una opción ideal para una merienda especial. Además, permiten variar la presentación del clásico sabor chocotorta sin perder su esencia.