Tarta de manzana sin harina ni manteca: liviana, húmeda y lista en 20 minutos

Además, es una opción que respeta una buena nutrición y permite disfrutar de algo dulce sin caer en excesos. Con ingredientes naturales como la avena y la manzana, esta receta aporta fibra, energía y antioxidantes, lo que la convierte en una alternativa deliciosa y equilibrada para todos los días.
Ingredientes
Para preparar esta receta, vas a necesitar pocos ingredientes, todos accesibles y fáciles de conseguir:
2 manzanas grandes
2 huevos
½ taza de avena
¼ taza de azúcar mascabo o miel
1 cucharadita de polvo de hornear
Esencia de vainilla y canela a gusto
Rocío vegetal o unas gotas de aceite
Estos ingredientes reemplazan la harina y la manteca sin afectar la textura. Gracias a la manzana, la mezcla queda húmeda y naturalmente dulce, mejorando la nutrición sin perder sabor. Es una de las recetas más recomendadas dentro de la comida saludable, ideal para quienes buscan opciones más livianas.
Paso a paso
Pelá y rallá una de las manzanas. Cortá la otra en rodajas finas.
En un bowl, mezclá los huevos, la avena, el azúcar, la esencia y la canela.
Agregá la manzana rallada y uní todo hasta lograr una masa uniforme.
Verté la mezcla en un molde y decorá con las rodajas de manzana por encima.
Cociná a 180 °C durante 20 minutos, hasta que esté dorada y húmeda.
Esta tarta de manzana es la prueba de que las recetas simples también pueden ser irresistibles. Con pocos ingredientes, buena nutrición y el encanto de la comida casera, vas a tener un postre listo en minutos y con sabor a hogar.