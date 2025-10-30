Una de las recetas más simples de comida casera, con pocos ingredientes y excelente nutrición, ideal para quienes buscan algo dulce sin culpas.

Tarta de manzana sin harina ni manteca: liviana, húmeda y lista en 20 minutos

Las recetas sin harina ni manteca se volvieron furor por su practicidad y su perfil más saludable. Esta tarta de manzana es una de esas preparaciones que sorprenden: se hace en minutos, queda húmeda y liviana, y conserva el sabor clásico de la comida casera. Ideal para el desayuno, la merienda o un postre rápido sin complicaciones.

Además, es una opción que respeta una buena nutrición y permite disfrutar de algo dulce sin caer en excesos. Con ingredientes naturales como la avena y la manzana, esta receta aporta fibra, energía y antioxidantes, lo que la convierte en una alternativa deliciosa y equilibrada para todos los días.

image Tarta de manzana sin harina con ingredientes simples, buena nutrición, recetas fáciles y comida casera. Ingredientes Para preparar esta receta, vas a necesitar pocos ingredientes, todos accesibles y fáciles de conseguir:

2 manzanas grandes

2 huevos

½ taza de avena

¼ taza de azúcar mascabo o miel

1 cucharadita de polvo de hornear

Esencia de vainilla y canela a gusto

Rocío vegetal o unas gotas de aceite Estos ingredientes reemplazan la harina y la manteca sin afectar la textura. Gracias a la manzana, la mezcla queda húmeda y naturalmente dulce, mejorando la nutrición sin perder sabor. Es una de las recetas más recomendadas dentro de la comida saludable, ideal para quienes buscan opciones más livianas.

Paso a paso Pelá y rallá una de las manzanas. Cortá la otra en rodajas finas.

En un bowl, mezclá los huevos, la avena, el azúcar, la esencia y la canela.

Agregá la manzana rallada y uní todo hasta lograr una masa uniforme.

Verté la mezcla en un molde y decorá con las rodajas de manzana por encima.

Cociná a 180 °C durante 20 minutos, hasta que esté dorada y húmeda. image Tarta de manzana sin harina con ingredientes simples, buena nutrición, recetas fáciles y comida casera. Esta tarta de manzana es la prueba de que las recetas simples también pueden ser irresistibles. Con pocos ingredientes, buena nutrición y el encanto de la comida casera, vas a tener un postre listo en minutos y con sabor a hogar.