Tarta de manzana sin harina ni manteca: liviana, húmeda y lista en 20 minutos

Una de las recetas más simples de comida casera, con pocos ingredientes y excelente nutrición, ideal para quienes buscan algo dulce sin culpas.

Por Ignacio Alvarado

Las recetas sin harina ni manteca se volvieron furor por su practicidad y su perfil más saludable. Esta tarta de manzana es una de esas preparaciones que sorprenden: se hace en minutos, queda húmeda y liviana, y conserva el sabor clásico de la comida casera. Ideal para el desayuno, la merienda o un postre rápido sin complicaciones.

Además, es una opción que respeta una buena nutrición y permite disfrutar de algo dulce sin caer en excesos. Con ingredientes naturales como la avena y la manzana, esta receta aporta fibra, energía y antioxidantes, lo que la convierte en una alternativa deliciosa y equilibrada para todos los días.

Tarta de manzana sin harina con ingredientes simples, buena nutrici&oacute;n, recetas f&aacute;ciles y comida casera.

Tarta de manzana sin harina con ingredientes simples, buena nutrición, recetas fáciles y comida casera.

Ingredientes

Para preparar esta receta, vas a necesitar pocos ingredientes, todos accesibles y fáciles de conseguir:

  • 2 manzanas grandes

  • 2 huevos

  • ½ taza de avena

  • ¼ taza de azúcar mascabo o miel

  • 1 cucharadita de polvo de hornear

  • Esencia de vainilla y canela a gusto

  • Rocío vegetal o unas gotas de aceite

Estos ingredientes reemplazan la harina y la manteca sin afectar la textura. Gracias a la manzana, la mezcla queda húmeda y naturalmente dulce, mejorando la nutrición sin perder sabor. Es una de las recetas más recomendadas dentro de la comida saludable, ideal para quienes buscan opciones más livianas.

Paso a paso

  • Pelá y rallá una de las manzanas. Cortá la otra en rodajas finas.

  • En un bowl, mezclá los huevos, la avena, el azúcar, la esencia y la canela.

  • Agregá la manzana rallada y uní todo hasta lograr una masa uniforme.

  • Verté la mezcla en un molde y decorá con las rodajas de manzana por encima.

  • Cociná a 180 °C durante 20 minutos, hasta que esté dorada y húmeda.

    Tarta de manzana sin harina con ingredientes simples, buena nutrición, recetas fáciles y comida casera.

Esta tarta de manzana es la prueba de que las recetas simples también pueden ser irresistibles. Con pocos ingredientes, buena nutrición y el encanto de la comida casera, vas a tener un postre listo en minutos y con sabor a hogar.

