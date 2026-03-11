11 de marzo de 2026 - 10:20

Qué es el banana bread clásico: la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes

Es un budín húmedo de banana madura. Con 5 ingredientes básicos del hogar, lo hacés fácil y con miga tierna.

Por Andrés Aguilera

El banana bread es un budín tradicional hecho con bananas bien maduras (las que ya están con pintitas), que aportan dulzor natural y una textura húmeda. Es ideal para aprovechar fruta que está “pasada” pero perfecta para cocinar, y queda espectacular para la merienda.

En esta versión simple para el hogar, con 5 ingredientes, queda un banana bread clásico: dorado por fuera, tierno por dentro y con sabor bien marcado a banana.

Qué es el banana bread clásico y por qué se volvió tan popular

El banana bread no es una torta esponjosa tipo bizcochuelo: es más bien un budín. Su sello es la humedad y una miga cerradita, suave, que mejora incluso al día siguiente.

La clave está en la banana madura: cuanto más madura, más fácil se pisa y más sabor aporta sin necesidad de sumar tantos extras.

Se puede comer solo, con manteca, con miel o tostado. Y es de esos “caballitos de batalla” que salen bien sin batidora.

Ingredientes y cantidades que funcionan

Para un molde de budín (22–24 cm):

  • 3 bananas maduras (grandes)

  • 2 huevos

  • 1 taza de harina leudante

  • 1/2 taza de azúcar

  • 70 g de manteca (derretida)

Opcionales: vainilla, canela, nueces, chips de chocolate, pizca de sal.

Si no tenés harina leudante, podés usar harina común + polvo de hornear, pero ahí ya no serían 5 ingredientes.

Paso a paso para hacerlo en casa

  • Precalentá el horno

    A 180 °C. Enmantecá y enhariná el molde (o usá papel manteca).

  • Pisá las bananas

    En un bowl, pisá las bananas con tenedor hasta hacer un puré (podés dejar algún pedacito si te gusta más rústico).

  • Sumá huevos y azúcar

    Agregá los huevos y el azúcar. Mezclá a mano hasta integrar.

  • Incorporá la manteca

    Sumá la manteca derretida (tibia, no hirviendo). Mezclá.

  • Agregá la harina

    Incorporá la harina leudante en 2 tandas, con movimientos suaves. No sobremezcles.

  • Horneá

    Volcá en el molde y horneá 40–55 minutos (depende del horno).

    Está listo cuando al pinchar con palillo sale sin mezcla líquida (pueden salir miguitas).

  • Enfriado

    Dejalo 10–15 minutos en el molde, desmoldá y dejalo enfriar sobre rejilla.

Trucos para que quede húmedo y no se apelmace

  • Usá bananas bien maduras: son el “secreto” del sabor.

  • No batas de más después de agregar la harina: eso lo vuelve denso.

  • Si tus bananas son chicas, sumá una más.

  • Para cortes prolijos, esperá a que enfríe (o guardalo 1 hora en heladera).

