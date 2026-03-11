Es un budín húmedo de banana madura. Con 5 ingredientes básicos del hogar, lo hacés fácil y con miga tierna.

El banana bread es un budín tradicional hecho con bananas bien maduras (las que ya están con pintitas), que aportan dulzor natural y una textura húmeda. Es ideal para aprovechar fruta que está “pasada” pero perfecta para cocinar, y queda espectacular para la merienda.

En esta versión simple para el hogar, con 5 ingredientes, queda un banana bread clásico: dorado por fuera, tierno por dentro y con sabor bien marcado a banana.

Qué es el banana bread clásico y por qué se volvió tan popular El banana bread no es una torta esponjosa tipo bizcochuelo: es más bien un budín. Su sello es la humedad y una miga cerradita, suave, que mejora incluso al día siguiente.

La clave está en la banana madura: cuanto más madura, más fácil se pisa y más sabor aporta sin necesidad de sumar tantos extras.

Se puede comer solo, con manteca, con miel o tostado. Y es de esos “caballitos de batalla” que salen bien sin batidora.

Qué es el banana bread clásico la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (2) Ingredientes y cantidades que funcionan Para un molde de budín (22–24 cm): 3 bananas maduras (grandes)

2 huevos

1 taza de harina leudante

1/2 taza de azúcar

70 g de manteca (derretida) Opcionales: vainilla, canela, nueces, chips de chocolate, pizca de sal. Si no tenés harina leudante, podés usar harina común + polvo de hornear, pero ahí ya no serían 5 ingredientes. Paso a paso para hacerlo en casa Precalentá el horno A 180 °C . Enmantecá y enhariná el molde (o usá papel manteca).

Pisá las bananas En un bowl, pisá las bananas con tenedor hasta hacer un puré (podés dejar algún pedacito si te gusta más rústico).

Sumá huevos y azúcar Agregá los huevos y el azúcar. Mezclá a mano hasta integrar.

Incorporá la manteca Sumá la manteca derretida (tibia, no hirviendo). Mezclá.

Agregá la harina Incorporá la harina leudante en 2 tandas, con movimientos suaves. No sobremezcles.

Horneá Volcá en el molde y horneá 40–55 minutos (depende del horno). Está listo cuando al pinchar con palillo sale sin mezcla líquida (pueden salir miguitas).

Enfriado Dejalo 10–15 minutos en el molde, desmoldá y dejalo enfriar sobre rejilla. Qué es el banana bread clásico la receta para hacerlo en casa con 5 ingredientes (3) Trucos para que quede húmedo y no se apelmace Usá bananas bien maduras : son el “secreto” del sabor.

No batas de más después de agregar la harina: eso lo vuelve denso.

Si tus bananas son chicas, sumá una más.

Para cortes prolijos, esperá a que enfríe (o guardalo 1 hora en heladera).