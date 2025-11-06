Un jubilado insultó y golpeó a una joven por estacionar el auto frente a su casa: el violento video

Una joven de 23 años fue víctima de una violenta agresión en el barrio porteño de Villa del Parque , cuando un vecino la golpeó en la cara tras acusarla de haber estacionado mal su vehículo. El ataque fue captado en video por la propia víctima y las imágenes se viralizaron en redes.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.30 del miércoles , sobre la calle Terrada, entre Arregui y Santo Tomé, a pocas cuadras del estadio de Argentinos Juniors. Según fuentes policiales, Agustina, la joven agredida, había estacionado su Volkswagen Golf blanco al lado del garaje de un vecino , lo que desató la furia del hombre .

De acuerdo con el relato de la víctima, el vecino, un jubilado de unos 70 años , comenzó a patear el auto y golpearlo con una bolsa . Cuando ella salió para pedirle que se detuviera, el hombre la insultó y le dio una trompada en la cara .

“¿Qué hacés? Le pegaste una patada a mi auto. Te estoy filmando”, se escucha decir a Agustina en el video, segundos antes de recibir el golpe. En la grabación posterior, se ve al agresor dentro de su vivienda, acompañado por su esposa, mientras la joven le exige que “muestre la cara”.

Lejos de calmarse, el hombre volvió a abrir el portón de su casa y trató de atacarla nuevamente, hasta que un vecino intervino para frenar la situación. “Me pegó en la boca, me pegó por haber dejado el auto estacionado así...” , dijo la chica.

Agustina sufrió un corte en el labio inferior y dolores en la mandíbula. Personal del SAME la asistió por videollamada y, posteriormente, se presentó en la Comisaría Vecinal 11A para realizar la denuncia.

“Me duele mucho la pera porque ahí me pegó la piña. También me duele el labio por el corte, que fue con la llave. Acomodó la llave entre los dedos y me pegó con el puño cerrado”, relató la joven en diálogo con TN.

Tras más de 12 horas de trámites entre la comisaría y el médico legista, la víctima recibió un botón antipánico, dispuesto por la Unidad de Flagrancia Este de la Justicia porteña.

Tras el episodio, la joven contó que a su agresor le había subido la presión por lo que fue trasladado en ambulancia a un hospital.