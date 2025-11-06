Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 6 de noviembre

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:

5°-7663

6°-5034

7°-2482

8°-9399

9°-8556

10°-3611

11°-3233

12°-2021

13°-7657

14°-5883

15°-0989

16°-6178

17°-9212

18°-5356

19°-6619

20°-2729

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Primera 12 Hs.

1°-8888

2°-9239

3°-2228

4°-7122

5°-4988

6°-6669

7°-4426

8°-5456

9°-2228

10°-5423

11°-5872

12°-5191

13°-6201

14°-9613

15°-8522

16°-7556

17°-3686

18°-8604

19°-7025

20°-5532

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Matutina 15 Hs.

1°-1235

2°-2099

3°-3674

4°-8563

5°-5249

6°-7464

7°-0477

8°-2323

9°-5464

10°-5828

11°-4421

12°-4213

13°-1246

14°-3009

15°-4418

16°-0557

17°-1580

18°-2725

19°-1571

20°-1485

Resultado de la Quiniela de Mendoza - Vespertina 18 hs

En qué días y horarios hay sorteos de la Quiniela de Mendoza

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.

Hay cinco (5) modalidades de sorteos:

La Previa: 10.15 hs

Primera: 12 hs

Matutina: 15 hs

Vespertina: 18 hs

Nocturna: 21 hs

Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).

Cómo se juega a la Quiniela de Mendoza

El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.

La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.

Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.

Cuánto dinero se gana en la Quiniela de Mendoza

A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:

Cuatro cifras: se gana 3500 veces el valor apostado.

se gana 3500 veces el valor apostado. Tres cifras: se gana 600 veces el valor apostado.

se gana 600 veces el valor apostado. Dos cifras: se gana 70 veces el valor apostado.

se gana 70 veces el valor apostado. Una cifra: se gana 7 veces el valor apostado.

El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991