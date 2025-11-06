El Parque General San Martín cumple 129 años: su historia y por qué se transformó en un ícono de Mendoza

Este jueves 6 de noviembre, Mendoza celebra el aniversario número 129 de su paseo más emblemático y una de las joyas paisajísticas más imponentes del país: el Parque General San Martín , un espacio que combina historia , naturaleza y patrimonio cultural en más de 394 hectáreas de bosques, jardines y esculturas a cielo abierto.

Inaugurado a fines del siglo XIX , el parque nació de una visión ambiciosa: transformar el árido paisaje mendocino en un pulmón verde para la ciudad. El desafío no era menor: Mendoza es una provincia de clima seco, donde cada superficie arbolada requiere planificación y manejo hídrico.

Hoy, más de un siglo después, sigue siendo un punto de encuentro cotidiano y un símbolo vivo de la identidad provincial.

El 6 de noviembre de 1896 se sancionó la Ley 19, que dispuso la creación del entonces Parque del Oeste. La iniciativa fue impulsada por Emilio Civit, por entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, con la idea de dotar a Mendoza de un gran espacio verde que mejorara la salud pública y embelleciera la ciudad.

Para llevar adelante el proyecto, Civit convocó al célebre paisajista Carlos Thays, reconocido por sus diseños en los principales parques de Sudamérica. Pero más allá de los planos y la planificación, el parque fue posible gracias al esfuerzo de cientos de obreros mendocinos , que durante años abrieron caminos, cavaron el lago, trasladaron tierra en vagonetas y plantaron miles de árboles traídos de viveros locales y extranjeros.

Mendoza celebra el aniversario número 129 del Parque General San Martín, un espacio que combina historia, naturaleza y patrimonio cultural . Foto: Gobierno de Mendoza

El resultado fue un espacio único: un oasis urbano en una provincia de clima árido, que hoy aporta oxígeno, humedad y sombra, modera las temperaturas urbanas y alberga una rica biodiversidad vegetal y aviar. Con más de 300.000 árboles, es uno de los pulmones verdes más grandes del país y un referente continental del diseño paisajístico.

Un ícono que acompaña la historia de Mendoza

El Parque General San Martín no solo es un espacio natural: es también un símbolo social y cultural que acompaña la historia y la vida diaria de los mendocinos. En sus senderos y avenidas conviven el deporte, la educación, la recreación y las celebraciones más tradicionales de la provincia.

Entre sus hitos más reconocidos se destacan los Portones de ingreso, fabricados en Glasgow (Escocia); los Caballos de Marly; la Fuente de los Continentes; el Rosedal; el Cerro de la Gloria con el Monumento al Ejército de los Andes; el Teatro Griego Frank Romero Day, escenario central de la Fiesta Nacional de la Vendimia; el Estadio Malvinas Argentinas y la Universidad Nacional de Cuyo, que marca su límite norte.

Parque San Martin Mendoza celebra el aniversario número 129 del Parque General San Martín, un espacio que combina historia, naturaleza y patrimonio cultural. Fuente de los Continentes. Foto: Gobierno de Mendoza

Declarado Área Ambiental Urbana Protegida en 1996, el parque es hoy un emblema que sintetiza el encuentro entre naturaleza, cultura y ciudadanía.

Un museo a cielo abierto

Si algo lo distingue es que está plagado de esculturas y otros elementos artísticos emblemáticos.

Los Portones del Parque, fueron adquiridos en 1908 por el ingeniero Juan Molina Civit, para la entrada principal del Parque. Por años, los portones exhibieron la corona imperial y la media luna del Islam, que luego se sustituyen por el cóndor y el escudo de Mendoza. Portones, rejas y accesorios de hierro forjado están fabricados en fundición con remachado en caliente.

A la vez, circula una leyenda sobre los portones desaparecidos, que estarían hace 7 décadas resguardados en un lugar al que nadie accedió. En los 40, todos hablaban del tema pero fue quedando en el olvido. Lo único cierto es que el lugar donde se encontrarían estos portones es el secreto mejor guardado o un mito urbano.

Entre sus esculturas y bustos se destacan:

Los Jabalíes: se adquirió en París en 1910 a la firma Duval D’Osne. Está ubicado en el prado lateral luego de los portones frente al chalet de la entrada principal de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.

El ciervo acosado por los leones: proveído también por la firma Duval D’Osne de París, tres leones acosan a un ciervo. La escultura forma conjunto con Los Jabalíes.

Emilio Civit: realizada por Rómulo Arellan en 1966. Sobre el costado Norte de los portones se ubica este busto en homenaje al político argentino que fue diputado, senador nacional, gobernador y ministro de Obras Públicas y de Agricultura de la Nación.

Portones. Entrada al Parque Gral. San Martín / Prensa Gobierno de Mendoza Portones. Entrada al Parque Gral. San Martín / Prensa Gobierno de Mendoza

Manuel Belgrano: obra de Erminio Antonio Blotta inaugurada el 20 junio 1950 para celebrar el Día de la Bandera. Ubicado cerca de los portones, en su base se halla una urna con tierra de las barrancas de río Paraná, donde se izó por primera vez la bandera belgraniana.

Caballitos de Marly: iban a presidir la entrada del Castillo de Marly. Su dueña era Madame Dubarry y, al desatarse la Revolución francesa, se invade la zona y los caballos fueron tomados y colocados en los campos Elíseos, en la Plaza de la Concordia de París, en 1974.

Adquiridos junto con los portones, están realizados en mármol de carrara. Son caballos independientes y salvajes, esculpidos en 1740 por Guillermo Coustou, y los originales se encuentran en Francia.

Uno de ellos llevaba a la Fama, y el otro, a Mercurio. Un contemporáneo de Coustou dice que uno está domado por un domador americano (izquierda) con una carcaja de flechas en banderola y otro francés (derecha) tapado con un lienzo. La posición de los caballos es en corveta, como en los dibujos de Leonardo Da Vinci. Son de estilo barroco y esta copia fue llevada a cabo en 1911 por el artista parisino Beerthier y fue colocada en su ubicación actual en 1914.

El torreón y la cárcel: compuestos por un torreón y una porción de muro de piedra similar a la de la penitenciaría actual. Datan de 1945, cuando el ingeniero italiano Antonio Rossetti dirigió la construcción de la penitenciaría.

El Rosedal es ahora un paseo y un “museo a cielo abierto” El Rosedal es ahora un paseo y un “museo a cielo abierto”

Los oferentes de la licitación no entendían cómo era esta construcción, por lo cual el Gobierno decidió realizar una muestra de cómo se pretendía levantar edificio.

Finalmente, se decide el traslado de la penitenciaría y estas ruinas permanecen en el Parque para convertirse en un detalle pintoresco del paisaje.

Actividad gratis en el parque General San Martín

Para conmemorar el aniversario, la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque del Ministerio de Energía y Ambiente organiza una visita guiada gratuita que invita a recorrer los principales puntos del parque, conocer su historia y valorar su riqueza ambiental y patrimonial.

La actividad se realizará el domingo 9 de noviembre, de 9 a 14, con punto de encuentro en el Memorial Giacchino. El recorrido incluirá paradas en los Portones del Parque, los Caballos de Marly, la Fuente de los Continentes, el Rosedal y el Cerro de la Gloria, donde se rendirá homenaje al Ejército de los Andes.

Quienes participen deberán inscribirse previamente y se recomienda asistir con ropa cómoda, protector solar y gorra.

Como cierre simbólico, los asistentes podrán disfrutar de un 15% de descuento en el restaurante Hábitat, ubicado dentro del parque, para celebrar en uno de los rincones más emblemáticos del paisaje mendocino.

Para quienes quieran unirse en algún punto del recorrido, este es el detalle:

Recorrido:

9.30 – Portones del Parque

9.45 – Caballos de Marly

10.15 – Fuente de los Continentes

10.35 – Rosedal

11.30 – Corte del 1º Recorrido/Descanso Libre

12.15 – Reencuentro en el Ofrendatorio del Cerro de la Gloria

12.45 – Monumento al Ejército de los Andes

14 – Cierre de la actividad