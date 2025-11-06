El Gobierno lanzó un programa de capacitación para impulsar la inserción laboral

La ministra Sandra Pettovello activó una ayuda del Estado para facilitar la “inserción en el mercado laboral”. Fue oficializado en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1105/2025.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, lanzó una nueva herramienta estatal para impulsar la inserción laboral y conectar a quienes buscan empleo con el privado. Se trata del “Centro de formación Capital Humano”, oficializada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1105/2025.

El programa tiene como eje “facilitar la inserción en el mercado laboral” y dependerá de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministerio. Según detalla, busca “establecer un nuevo modelo de gestión de la formación laboral basado en la articulación con empresas, cámaras empresariales y organismos públicos.

El Ejecutivo argumentó que el anuncio se enmarca en un contexto de cambios por la automatización y la digitalización (industria 4.0), aunque aclaró que al mismo tiempo "se mantiene una demanda sostenida de oficios tradicionales".

Objetivos y funcionamiento El centro buscará "aportar soluciones a la escasez de perfiles técnicos" tanto en oficios tradicionales como tecnológicos. Entre sus objetivos específicos, se busca "facilitar la inserción laboral formal de jóvenes y adultos" y "promover la adaptación a entornos laborales dinámicos".