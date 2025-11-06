6 de noviembre de 2025 - 17:49

El Gobierno lanzó un programa de capacitación para impulsar la inserción laboral

La ministra Sandra Pettovello activó una ayuda del Estado para facilitar la “inserción en el mercado laboral”. Fue oficializado en el Boletín Oficial a través de la Resolución 1105/2025.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El programa tiene como eje “facilitar la inserción en el mercado laboral” y dependerá de la Unidad de Gabinete de Asesores del ministerio. Según detalla, busca “establecer un nuevo modelo de gestión de la formación laboral basado en la articulación con empresas, cámaras empresariales y organismos públicos.

El Ejecutivo argumentó que el anuncio se enmarca en un contexto de cambios por la automatización y la digitalización (industria 4.0), aunque aclaró que al mismo tiempo "se mantiene una demanda sostenida de oficios tradicionales".

Objetivos y funcionamiento

El centro buscará "aportar soluciones a la escasez de perfiles técnicos" tanto en oficios tradicionales como tecnológicos. Entre sus objetivos específicos, se busca "facilitar la inserción laboral formal de jóvenes y adultos" y "promover la adaptación a entornos laborales dinámicos".

El programa será dirigido por un Comité Ejecutivo (con miembros ad honorem). El titular de la Unidad de Gabinete de Asesores, Fernando Szereszevsky, será el encargado de dictar las normas para implementarlo. Los gastos que demande la iniciativa "serán atendidos con cargo a las partidas presupuestarias" existentes del ministerio.

