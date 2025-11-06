Diputados comienza el debate de PSJ Cobre Mendocino y de otros tres proyectos mineros

La Cámara de Diputados comenzará este jueves, en comisiones , el tratamiento de los proyectos mineros enviados por el Gobierno de Alfredo Cornejo . Entre las iniciativas figuran la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de “PSJ Cobre Mendocino” y la del área Malargüe Distrito Minero Occidental II, entre otras.

A partir de las 10, las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios; Economía, Energía, Minería e Industrias; Ambiente y Recursos Hídricos; y Derechos y Garantías y Peticiones y Poderes recibirán a funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente .

En esta oportunidad, la titular de la cartera ambiental, Jimena Latorre , no estará presente, ya que se encuentra en una misión oficial en los Emiratos Árabes Unidos. La funcionaria disertó este martes en la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) , considerada una de las ferias más importantes del mundo en materia de petróleo, gas y transición energética.

Además de las DIA, el temario incluye proyectos vinculados a la investigación de reservas y a la discusión sobre el cobro y distribución de las regalías mineras , que se destinarán a los municipios y al Fondo de Compensación Ambiental.

Esta instancia legislativa responde a lo establecido por la Ley 7.722 , que determina que es la Legislatura provincial la que debe aprobar la puesta en marcha de los proyectos mineros.

El principal foco de atención estará puesto en PSJ Cobre Mendocino, ya que se trata del permiso de explotación de una mina que podría convertirse en la primera en operar en Mendoza y una de las primeras del país bajo este marco normativo.

Latorre-Jaque-Lo Presti-Casado-Kerchner Autoridades y legisladores provinciales en la presentación de los proyectos mineros en la Cámara de Diputados.

Para avanzar, el proyecto deberá obtener dictamen en comisiones, ser tratado y aprobado en Diputados y luego repetir el mismo recorrido en el Senado.

No es la primera vez que la iniciativa llega a la Legislatura. En 2011, bajo el nombre de Proyecto San Jorge, la DIA fue rechazada por unanimidad en la Cámara de Diputados, en una sesión que estuvo acompañada por protestas dentro del recinto.

En esta oportunidad, y tras una serie de reformas como fue la del Código de Procedimientos Mineros, nuevas inversiones en el sector y el aval de distintos organismos, la gestión de provincial confía en contar con el respaldo legislativo necesario para que el proyecto avance en su tratamiento.