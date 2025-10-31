Quiebre en el bloque del PRO: siete diputados de Bullrich se pasan a La Libertad Avanza

A menos de una semana de las elecciones, se confirmó el reordenamiento de las fuerzas políticas en el Congreso. Siete legisladores nacionales cercanos a Patricia Bullrich anunciaron que dejan el bloque del PRO en Diputados para sumarse a La Libertad Avanza (LLA).

Los legisladores que abandonan la bancada que preside Cristian Ritondo son Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez , junto con los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

Según explicaron, la decisión fue adoptada “en línea con el contundente triunfo del domingo pasado” . Destacaron que la sociedad “dictó quién lleva la posta del cambio”.

Según el sector de Bullrich, La Libertad Avanza se ha consolidado como un partido a nivel nacional , y existe la responsabilidad de generar un gran bloque en ambas cámaras del Congreso.

Damián Arabia, mano derecha de la ministra de Seguridad y quien lideró la jugada, fue el primero en señalar la necesidad de explicitar la robustez dentro del espacio. Los diputados que continúan en sus bancas ya venían articulando con el oficialismo y forzando posicionamientos en línea con el Gobierno.

Tensión con Macri

La ruptura se produce en medio de una profunda tensión con el expresidente Mauricio Macri. Bullrich se encuentra “enojada con Mauricio Macri” por lo que considera “errores estratégicos”.

Uno de los principales detonantes fue la expulsión de Arabia del PRO en agosto pasado. Arabia ocupaba el cargo de vicepresidente segundo del partido. Aunque la resolución formal firmada por Macri argumentó inasistencias reiteradas a reuniones del Consejo, la salida informal se debió a su cercanía con los libertarios.

Un dirigente cercano a la ministra calificó la expulsión de Arabia y Pablo Walter como un “error estratégico” del expresidente. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ya había reconocido el malestar de los diputados bullrichistas, señalando que “no se sienten representados con el PRO” tras las expulsiones.

Además de la situación interna del bloque, desde el bloque bullrichista miraron con recelo los movimientos de Mauricio Macri con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, por la campaña porteña. La ministra, considerada una de las grandes ganadoras del último domingo, calificó como una “maldad” la publicación de un tuit del expresidente apoyando solo al candidato del PRO Fernando De Andreis.

Cercanos a Cristian Ritondo reconocieron esta semana que el grupo de diputados bullrichistas “estaban muy enojados” y descontaban que la salida del bloque, que perderá representatividad a partir del próximo 10 de diciembre, era inminente.