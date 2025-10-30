30 de octubre de 2025 - 12:52

Mauricio Macri adelantó que el PRO tendrá su candidato a presidente en el 2027, pero aún "no tiene uno conocido"

El presidente del partido aseguró que "las ideas del cambio las ganó Milei porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal".

El expresidente Mauricio Macri aseguró hoy el PRO tendrá un candidato para las elecciones presidenciales del 2027. "El PRO está más vivo que nunca y tiene 400 dirigentes que nadie tiene", afirmó.

El presidente del partido habló hoy en el seminario ‘Puentes, dialogar para construir’, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile. "Lo que no tiene todavía (el PRO) es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el ’27", dijo y sumó que "la prioridad es apoyar las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas".

Qué dijo sobre el apoyo del PRO a la LLA

“Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO. Porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad", completó.

Sobre el resultado de las elecciones opinó: “Él (Milei) tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que, a pesar de estar irritados, priorizaron las ideas, dijeron: ‘Voy a poner el voto, aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente’. Y ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó”.

Más adelante, declaró: "Hay que ver si Milei va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre".

Asimismo, expresó que hay que implementar medidas como la de “bajar los impuestos, achicar el gasto”, pero también volver a tener inversión en infraestructura porque sin ella “los países no crecen”. “Estas cosas hay que terminar de ordenarlas en el Presupuesto público”, agregó.

