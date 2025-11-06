6 de noviembre de 2025 - 00:03

"Fred" Machado, esposado y extraditado a Estados Unidos

Desde Ezeiza, Machado partió rumbo a Estados Unidos en un vuelo regular de United Airlines.

El empresario Fred Machado.

El empresario Fred Machado.

Por Redacción Política

El empresario argentino Federico "Fred" Machado partió rumbo a Houston, Estados Unidos, como parte del proceso de extradición. El procedimiento se llevó a cabo en la noche de este miércoles, en un vuelo regular de la compañía United Airlines.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Machado permaneció alojado en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hasta el momento en que fue llevado por la pista hasta el avión Boeing 777-200.

El operativo contempló el vuelo de la compañía norteamericana que despegó desde Ezeiza a las 22.15. Además tiene previsto su arribo a Houston, Texas, a las 5.20 de mañana.

Embed

Machado es investigado por la Justicia estadounidense, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas en el exterior y en la Argentina. Cabe recordar que el empresario está acusado también de haber financiado la campaña de José Luis Espert.

En abril del año 2021, Machado fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición.

