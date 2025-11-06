"Fred" Machado, esposado y extraditado a Estados Unidos

Desde Ezeiza, Machado partió rumbo a Estados Unidos en un vuelo regular de United Airlines.

El empresario argentino Federico "Fred" Machado partió rumbo a Houston, Estados Unidos, como parte del proceso de extradición. El procedimiento se llevó a cabo en la noche de este miércoles, en un vuelo regular de la compañía United Airlines.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Machado permaneció alojado en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), hasta el momento en que fue llevado por la pista hasta el avión Boeing 777-200.

El operativo contempló el vuelo de la compañía norteamericana que despegó desde Ezeiza a las 22.15. Además tiene previsto su arribo a Houston, Texas, a las 5.20 de mañana.

Trasladan a Fred Machado para ser extraditado a Estados Unidos.



Machado es investigado por la Justicia estadounidense, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas en el exterior y en la Argentina. Cabe recordar que el empresario está acusado también de haber financiado la campaña de José Luis Espert.