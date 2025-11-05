Qué le dijo Karina Milei a Santiago Caputo en medio de la tensión interna

La relación entre la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo se ha vuelto muy tensa después de las elecciones legislativas.

Llamativa omisión de Luis Petri: "Karina Milei es la responsable de la elección en Mendoza"

Luis Petri volvió a hablar sobre las elecciones de Mendoza: qué dijo de Alfredo Cornejo

Al parecer, Karina Milei quiere limitar el poder de Caputo , quien ha estado manejando áreas clave del gobierno. Además, Caputo había propuesto una supercartera que le daría más control sobre las negociaciones con los gobernadores y el Congreso, pero Karina Milei se opuso a esta idea y en su lugar impulsó la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete , lo que se considera un golpe para al asesor.

El presidente Javier Milei depositó la responsabilidad de negociar con los gobernadores en manos de Adorni. Otra señal en contra del asesor estrella.

Pero no es una pelea nueva. La relación ya era mala en la época de la campaña, debido a diferencias en la estrategia electoral . Karina Milei y los suyos (entre ellos, los hermanos Menem) defendieron la idea de priorizar la identidad de La Libertad Avanza , mientras Caputo proponía cerrar acuerdos con los oficialismos provinciales.

Tras eñ tropezón en provincia de Buenos Aires, la gran ganadora fue Karina Milei . Pero este miércoles, en el acto de asunción de Adorni, la hermana de Javier Milei decidió dejar una contundente señal en público de que la relación no está quebrada .

Abrazo entre Karina Milei y Santiago Caputo en la previa de la jura de Adorni como jefe de Gabinete. pic.twitter.com/8JcArgjmbl

Fue un sencillo gesto corporal en pleno Salón Blanco de la Casa Rosada: rodeada de "testigos", Karina abrazó efusivamente a Santiago Caputo y le hizo un comentario sobre un accesorio que llevaba puesto.

“¡Qué tal, hay mucho sol!”, le dijo la secretaria general de la Presidencia al asesor, según reveló en X la periodista acreditada en Casa de Gobierno Silvia Mercado. Caputo estaba enfundado en sus característicos anteojos negros y Karina tenía una amplia sonrisa en el rostro, según los videos que aparecieron en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SilMercado/status/1986103530587935077&partner=&hide_thread=false Corrijo. Un colega me acota que Karina dijo: “qué tal, hay mucho sol!”. Santiago estaba con anteojos. Y el asesor, sumiso, se los saco. #QuePlato https://t.co/7ghq2DaG07 — Silvia Mercado (@SilMercado) November 5, 2025

Caputo tuvo una actitud sumisa ante el comentario de Karina y se sacó los lentes. Luego la mujer lo mantuvo abrazado durante varios minutos.

A Caputo también se lo vio conversar animadamente con el asesor Eduardo "Lule" Menem, quien reporta a Karina Milei.

A pesar de la tensión, tanto Karina como Santiago Caputo han mostrado una fachada de unidad en público, y el presidente Javier Milei ha intentado minimizar la situación. Sin embargo, hay quienes consideran que la "guerra fría" entre Karina Milei y Santiago Caputo continuará hasta el final del mandato.