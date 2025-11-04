Llamativa omisión de Luis Petri: "Karina Milei es la responsable de la elección en Mendoza"

Iñaki Gutiérrez aclaró que el propio Milei "maneja sus redes" y explicó cuál es su verdadero rol

Milei más que ganar, arrasó con todo y todos

Entrevistado en el canal TN, Petri se mostró más militante de Milei que nunca. Al punto que, sometido al desafío de dar opiniones rápidas respecto de distintos dirigentes políticos, dijo que Karina Milei era "la responsable" del triunfo electoral en Mendoza .

"Kari es una armadora política impresionante. Es la responsable de la elección en Mendoza" , aseguró el funcionario, probablemente para demostrar que está de su lado y no del de Santiago Caputo en la interna oficialista, mientras apuntaba con el dedo hacia la foto de la secretaria general de la Presidencia. Y agregó: "Votaron a Javier Milei, pero la responsable de que ocurriera fue ella" .

En otro tramo de la entrevista, Petri insistió una vez más en que Milei era "el mejor Presidente de la historia" , pero en ningún momento a lo largo de 20 minutos hubo alguna mención del radical Alfredo Cornejo , el socio político mayor de Milei en Mendoza.

Luis Petri junto a Joni Viale en TN, con un video del efusivo saludo con Javier Milei de fondo.

Hay que recordar que el gobernador fue el principal responsable de que se concretara la alianza del radicalismo mendocino con La Libertad Avanza . Petri , por su lado, traccionaba en el mismo sentido, pero al final dejó la UCR para integrarse al partido del Presidente y ser su principal candidato en la provincia.

La derrota que celebró Luis Petri

Paradójicamente, Luis Petri también celebró una derrota electoral.

Por un lado destacó la victoria por cerca del 54 por ciento en Mendoza, la obtención de cuatro de cinco bancas en juego y la diferencia del 29% con el PJ.

Pero hubo algo más: "Hay dos cuestiones adicionales que nos llenan de orgullo. La primera es que ganamos con el 93% de los votos en la Antártida, donde el 93% son militares. Y en Mendoza perdí con el kirchnerismo en las cárceles", afirmó.

Si bien le marcaron al legislador que el kirchnerismo siempre se impone en las cárceles, Petri quiso anotarse un poroto por la ley que lleva su nombre y que impide a los reclusos salir del presidio antes de cumplir con la condena.

En efecto, en las cárceles de Mendoza, Fuerza Justicialista Mendoza derrotó con claridad a la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. En cifras concretas, sacaron 543 y 169 votos, respectivamente.

También se acreditó el apoyo de las fuerzas militares en las urnas para contradecir la versión de que ellas no lo apoyaban como candidato y que no estaban contentos con su gestión.

Luis Petri será un "diputado raso"

Luis Petri confirmó en la entrevista que no buscará ningún cargo en el Congreso nacional, ni jefe de bancada ni autoridad de la Cámara Baja. "Voy a la banca a acompañar, me van a encontrar en la comisión de Defensa, en la de Justicia, en la de Seguridad, en de Legislación Penal", expresó.

"¿Diputado raso?", preguntó el conductor del programa, Joni Viale, ante lo cual el mendocino respondió: "Sí por supuesto".

La decisión de Petri de no ocupar cargo alguno en la Cámara de Diputados de la Nación tiene que ver con su decisión de concentrarse en Mendoza y su campaña para ser gobernador de la provincia, en 2027. Así lo interpreta su sector político, que ocupa bancas por el radicalismo en la Legislatura provincial pero tiene adeptos en otras fuerzas políticas también.