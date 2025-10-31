El inesperado ganador de las elecciones 2025 en las cárceles

A nivel provincial, el peronismo tuvo un solo triunfo contundente en la elección del domingo pasado. Se trata del segmento de las personas privadas de la libertad , en el cual los candidatos más votados fueron los de Fuerza Justicialista Mendoza , por amplísimo margen respecto de sus competidores.

El recuento de votos de la sección 13, que corresponde a los presos , arrojó un triunfo claro del peronismo , con 543 votos , en la categoría de diputados nacionales.

El segundo lugar lo obtuvo el Frente de Izquierda y de los Trabajadores , con 172 votos ; mientras que el frente La Libertad Avanza , que se impuso en la elección general con un significativo 53.6%, cayó en las cárceles al tercer puesto , con 169 votos . O sea, menos de un tercio de los votos que obtuvo el peronismo .

Luego aparece en el registro el Frente Verde , con 158 votos , y más atrás el Frente Libertario Demócrata, en 89 sufragios .

En tanto, entre votos nulos y en blanco, se sumaron 99 en total.

Fuera de este resultado, los únicos triunfos que se anotó el PJ mendocino este domingo ocurrieron en dos departamentos, Santa Rosa y La Paz. Y no fueron victorias tan contundentes: para diputados nacionales el PJ le sacó al oficialismo 10 puntos de diferencia en La Paz y 7 puntos en Santa Rosa.

Tampoco tuvo el FIT en la elección general un posicionamiento como el que logró en las cárceles: en los presidios salió segundo con cerca del 13%, mientras que "afuera quedó en quinto puesto con apenas el 3,44% de los sufragios.

Mendoza tiene alojadas a más de 6.400 internos en sus 20 establecimientos penitenciarios.

Normalmente votan en elecciones entre el 18 y el 20%, que es aproximadamente el porcentaje de participación que se registró el domingo: sufragaron 1.350 personas en total.

Pueden votar en Argentina actualmente todas aquellas personas privadas de la libertad, sean procesadas o condenadas, que no cuenten con alguna inhabilitación judicial para emitir el sufragio.