30 de octubre de 2025 - 00:00

Ante el desafío de un gran cambio estructural

El voto ciudadano ha reafirmado un rumbo y le ha dicho a sus representantes que deben multiplicar los esfuerzos para que esta vez no termine en una nueva frustración. El pueblo ha hablado, ahora es la dirigencia la que debe actuar.

Elecciones legislativas 2025: todos los gráficos y mapas de resultados en Mendoza y el país

Elecciones legislativas 2025: todos los gráficos y mapas de resultados en Mendoza y el país

Foto:

Los Andes | Editorial
Por Editorial

El gobierno nacional y las provincias ingresan en una etapa clave que definirá el rumbo del país, en momentos que se necesitan decisiones firmes y coherentes para crecer con estabilidad y equidad social.

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura del Foro Claves para una Argentina Competitiva.

Cornejo: "Necesitamos un plan de crecimiento económico"

Por Redacción Economía
El punto de Vaca Muerta que junta a cuatro provincias y asoma como polo turístico. Foto: NA

El Desarrollo es mucho más que el crecimiento económico

Por Roberto Azaretto

Con dos años por delante para la actual gestión de gobierno, la Argentina inicia esta nueva etapa política y económica que requiere de realismo, responsabilidad y consensos.

Los representantes elegidos por el pueblo en todas las jurisdicciones tienen ante sí la tarea de encarar los grandes desafíos que condicionan el desarrollo del país, en base a estabilizar la economía, reducir la pobreza y fortalecer la cohesión social. Todo orientado en el sendero de un crecimiento integral que produzca los cambios estructurales necesarios para que el país no puede nunca más volver atrás.

No se trata solo de administrar el presente, sino de diseñar un horizonte de crecimiento sustentable que devuelva previsibilidad a los ciudadanos y a los sectores productivos.

El desafío económico sigue siendo el más urgente. La inflación continúa erosionando los ingresos de las familias y debilitando la competitividad del sector privado. Para revertir esta tendencia, será esencial definir un rumbo claro respecto del tipo de cambio, las tasas de interés y la acumulación de reservas, al tiempo que se fomente la inversión productiva. La estabilidad macroeconómica debe ser el punto de partida para generar empleo formal, ampliar la base exportadora y atraer capitales que apuesten por el país.

En paralelo, el Estado nacional deberá reforzar la coordinación con las provincias, en particular frente a las recurrentes tensiones por temas vinculados a la relación Nación-provincias. La construcción de un federalismo real implica integrar el territorio, reducir las asimetrías regionales y garantizar igualdad de oportunidades para los argentinos sin importar su lugar de residencia.

Los problemas sociales exigen también una atención prioritaria. Reducir la pobreza y la desigualdad no puede depender exclusivamente de programas asistenciales, sino del fortalecimiento del empleo privado, la mejora de las condiciones laborales y la recuperación del poder adquisitivo. La educación, la salud pública y la infraestructura básica -especialmente en agua y saneamiento- son pilares sobre los que se construye un país más justo.

En este camino, la sostenibilidad debe ocupar un lugar central. La transición energética, el desarrollo tecnológico y la digitalización de la industria son oportunidades concretas para modernizar la economía, generar empleo calificado y avanzar hacia un modelo ambientalmente responsable.

La nueva etapa de gobierno abre, por tanto, un espacio decisivo: el de construir un futuro común basado en la estabilidad, la inversión y la inclusión. Solo con un Estado eficiente, una economía dinámica y una sociedad cohesionada, la Argentina podrá consolidar el desarrollo que tanto necesita y merece.

Venimos de meses muy agitados en lo económico y en lo político donde más de una vez pareció que todo el esfuerzo realizado, en particular por la gran mayoría de la población, podría otra vez perder el sentido. No obstante, el voto ciudadano ha reafirmado un rumbo y le ha dicho a sus representantes que deben multiplicar los esfuerzos para que esta vez no termine en una nueva frustración. El pueblo ha hablado, ahora es la dirigencia la que debe actuar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas comenzó en las últimas horas bajo la supervisión del Poder Judicial

Hay diferencias de 1.000 votos: ocho provincias esperan el escrutinio definitivo que podría cambiar bancas y ganadores

Por Redacción Política
En departamentos como Lavalle, Malargüe y General Alvear, más del 13% del electorado optó por no elegir ninguna lista en la categoría de concejales. 

Elecciones 2025: cómo le fue al "voto bronca" y en qué categoría superó el 10% en Mendoza

Por Redacción Política
Los argentinos concurren a las urnas para emitir su voto en las Elecciones legislativas 2025.

El presidente de mesa puede iniciar la votación sin presencia de otras autoridades: no es "fraude electoral"

Por Reverso
Elecciones legislativas 2025: todos los gráficos y mapas de resultados en Mendoza y el país

Elecciones legislativas 2025: mirá todos los gráficos y mapas de resultados en Mendoza y Argentina

Por Redacción Política