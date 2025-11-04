Macri volvió a marcar distancia con Milei tras el encuentro en Olivos: "No es enojo, es decepción"

Mauricio Macri volvió a expresar su malestar con el presidente Javier Milei tras la reunión que ambos mantuvieron en la Quinta de Olivos. Antes de participar en un foro empresarial, el exmandatario aclaró que no está enojado con el jefe de Estado, pero reconoció que se fue “decepcionado” del encuentro.
“¿Está enojado con Milei?”, le preguntaron desde Clarín mientras se preparaba para ingresar al Faena Art Center, donde se desarrolló el foro organizado por ABECEB. "Enojado no estoy, no lo estuve nunca. Yo salí decepcionado", respondió Macri, y enseguida se retiró sin dar más detalles.
Las diferencias entre ambos se aumentaron tras la salida de Macri de la residencia presidencial, donde fue captado por las cámaras con una cara no tan amigable. Luego, publicó un tuit donde demostró su “distanciamiento” de Milei, escrito que no fue bien recibido desde Casa Rosada.
Al finalizar su exposición sobre “el rol estratégico de América Latina en un mundo bajo reconfiguración geopolítica”, Macri volvió a dialogar con Clarín y amplió su postura sobre la relación con el gobierno.
"Lo primero, siempre son las ideas, ¿no? Y el PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina. Un partido que no era gobierno, apoyó a este gobierno para lograr, no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil. Y lo va a seguir haciendo en base a las ideas", explicó.
Finalmente, subrayó su compromiso con el ideario liberal, aunque marcó nuevamente diferencias sobre la forma de gestión:
"Siempre voy a apoyar las ideas liberales en las cuales creo. Y también voy a seguir creyendo que los equipos son fundamentales a la hora de poder implementarlas. Y me alegra que haya renovado un interlocutor para la gestión de la negociación política con la incorporación de Diego Santilli".