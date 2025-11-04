4 de noviembre de 2025 - 14:50

Macri volvió a marcar distancia con Milei tras el encuentro en Olivos: "No es enojo, es decepción"

El expresidente recordó la reunión que tuvo con el jefe de Estado y afirmó que “siempre va a apoyar las ideas liberales”, aunque no ocultó estar “decepcionado”.

Macri continúa decepcionado de la última reunión que tuvo con Javier Milei - Foto: Clarín

Macri continúa "decepcionado" de la última reunión que tuvo con Javier Milei - Foto: Clarín

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Mauricio Macri volvió a expresar su malestar con el presidente Javier Milei tras la reunión que ambos mantuvieron en la Quinta de Olivos. Antes de participar en un foro empresarial, el exmandatario aclaró que no está enojado con el jefe de Estado, pero reconoció que se fue “decepcionado” del encuentro.

Leé además

Adorni le respondió a Macri y confirmó que llamarán a extraordiarias para debatir el Presupuesto 2026.

Adorni le respondió a Macri y confirmó que llamarán a extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026

Por Redacción Política
Javier Milei ingresando a Casa Rosada.

Milei define nuevos cambios en su Gabinete y crece la tensión interna en el Gobierno

Por Redacción Política

“¿Está enojado con Milei?”, le preguntaron desde Clarín mientras se preparaba para ingresar al Faena Art Center, donde se desarrolló el foro organizado por ABECEB. "Enojado no estoy, no lo estuve nunca. Yo salí decepcionado", respondió Macri, y enseguida se retiró sin dar más detalles.

Las diferencias entre ambos se aumentaron tras la salida de Macri de la residencia presidencial, donde fue captado por las cámaras con una cara no tan amigable. Luego, publicó un tuit donde demostró su “distanciamiento” de Milei, escrito que no fue bien recibido desde Casa Rosada.

Javier Milei y Mauricio Macri
Javier Milei y Mauricio Macri

Javier Milei y Mauricio Macri

Al finalizar su exposición sobre “el rol estratégico de América Latina en un mundo bajo reconfiguración geopolítica”, Macri volvió a dialogar con Clarín y amplió su postura sobre la relación con el gobierno.

"Lo primero, siempre son las ideas, ¿no? Y el PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina. Un partido que no era gobierno, apoyó a este gobierno para lograr, no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil. Y lo va a seguir haciendo en base a las ideas", explicó.

Finalmente, subrayó su compromiso con el ideario liberal, aunque marcó nuevamente diferencias sobre la forma de gestión:

"Siempre voy a apoyar las ideas liberales en las cuales creo. Y también voy a seguir creyendo que los equipos son fundamentales a la hora de poder implementarlas. Y me alegra que haya renovado un interlocutor para la gestión de la negociación política con la incorporación de Diego Santilli".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

milei mas que ganar, arraso con todo y todos

Milei más que ganar, arrasó con todo y todos

Por Carlos Salvador La Rosa
El ex presidente Mauricio Macri

Mauricio Macri cuestionó la designación de Adorni y dijo que no logró un acuerdo con Milei

Por Redacción Política
Javier Milei y Mauricio Macri

La cena Milei-Macri en Olivos: milanesas, renuncias, traiciones y una despedida poco amigable

Por Redacción Política
Mauricio Macri adelantó que el PRO tendrá su candidato a presidente en el 2027, pero aún no tiene uno conocido.

Mauricio Macri adelantó que el PRO tendrá su candidato a presidente en el 2027, pero aún "no tiene uno conocido"

Por Redacción Política