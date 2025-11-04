Macri volvió a marcar distancia con Milei tras el encuentro en Olivos: "No es enojo, es decepción"

El expresidente recordó la reunión que tuvo con el jefe de Estado y afirmó que “siempre va a apoyar las ideas liberales”, aunque no ocultó estar “decepcionado”.

Macri continúa "decepcionado" de la última reunión que tuvo con Javier Milei - Foto: Clarín

Mauricio Macri volvió a expresar su malestar con el presidente Javier Milei tras la reunión que ambos mantuvieron en la Quinta de Olivos. Antes de participar en un foro empresarial, el exmandatario aclaró que no está enojado con el jefe de Estado, pero reconoció que se fue “decepcionado” del encuentro.

“¿Está enojado con Milei?”, le preguntaron desde Clarín mientras se preparaba para ingresar al Faena Art Center, donde se desarrolló el foro organizado por ABECEB. "Enojado no estoy, no lo estuve nunca. Yo salí decepcionado", respondió Macri, y enseguida se retiró sin dar más detalles.

Las diferencias entre ambos se aumentaron tras la salida de Macri de la residencia presidencial, donde fue captado por las cámaras con una cara no tan amigable. Luego, publicó un tuit donde demostró su “distanciamiento” de Milei, escrito que no fue bien recibido desde Casa Rosada.

Javier Milei y Mauricio Macri Javier Milei y Mauricio Macri Web Al finalizar su exposición sobre “el rol estratégico de América Latina en un mundo bajo reconfiguración geopolítica”, Macri volvió a dialogar con Clarín y amplió su postura sobre la relación con el gobierno.

"Lo primero, siempre son las ideas, ¿no? Y el PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina. Un partido que no era gobierno, apoyó a este gobierno para lograr, no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil. Y lo va a seguir haciendo en base a las ideas", explicó.