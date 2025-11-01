La cena Milei-Macri en Olivos: milanesas, renuncias, traiciones y una despedida poco amigable

El presidente Javier Milei compartió anoche una cena en la Residencia de Olivos con el ex mandatario y titular del PRO, Mauricio Macri , en un encuentro cargado de expectativas políticas, en medio de acuerdos legislativos para avanzar con las reformas estructurales que impulsa el Gobierno.

Macri votó y le pidió a Milei que haga cambios serios: "Si me necesita, él tiene mi número"

Mauricio Macri adelantó que el PRO tendrá su candidato a presidente en el 2027, pero aún "no tiene uno conocido"

La cena, comieron milanesas, entre Milei y Macri comenzó con un Gabinete y terminó con otro: durante el encuentro en Olivos renunciaron el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Ministro del Interior Lisandro Catalán.

Macri ingresó a la Quinta de Olivos pasadas las 19.30 , por el túnel de acceso ubicado sobre la Avenida del Libertador , según confirmaron fuentes oficiales.

Se trató del primer encuentro entre ambos tras la victoria electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas, y llega en un contexto donde Milei busca consolidar el respaldo del PRO en el Congreso para aprobar tres ejes centrales de su agenda: reforma laboral, impositiva y del Código Penal .

En declaraciones recientes, Milei reconoció haber recibido sugerencias de Macri en otras reuniones previas. “ Me ha hecho sugerencias. Bueno, hoy en la dinámica, yo entiendo que hay cosas que me gustaría que funcionen mejor ”, comentó el Presidente días atrás.

Por su parte, el líder del PRO marcó su posición antes del encuentro, al afirmar que el partido tendrá su propio candidato presidencial en 2027, cuando Milei busque la reelección.

La cena en Olivos se desarró bajo un clima de reacomodamiento político dentro del oficialismo y de negociaciones clave con los gobernadores, en busca de un nuevo esquema de consensos que permita al Gobierno avanzar con su programa de reformas.

Según fuentes ligadas al expresidente, Macri llegó con el objetivo de confirmar la alianza entre el PRO, partido que lidera y que fundó, y la LLA. Sin embargo, durante la cena se confirmó la ruptura del bloque del PRO: siete diputados de Bullrich se pasaron a La Libertad Avanza.

La implosión del bloque del PRO con el desprendimiento del ala bullrichista dejará una bancada amarilla menguada a partir de diciembre, pero además el salto a las filas libertarias produce heridas abiertas en la relación con el ritondismo y el macrismo, circunstancia que enfrió el proyecto para articular un interbloque entre ambos sectores.

Los legisladores que abandonan la bancada que preside Cristian Ritondo son Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, junto con los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

Según explicaron, la decisión fue adoptada “en línea con el contundente triunfo del domingo pasado”. Destacaron que la sociedad “dictó quién lleva la posta del cambio”.

A la salida de Olivos Marcri se mostró poco conforme con el resultado de la reunión: no realizó declaraciones. Simplemente dijo: "Nada, chau".