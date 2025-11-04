Adorni le respondió a Macri y confirmó que llamarán a extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026

"Va a haber sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre con la conformación de la nueva cámara y a partir de allí se va a discutir Presupuesto 2026 y después las reformas que anunció el Presidente: la reforma tributaria, la modernización laboral, la modificación en el código penal", señaló Adorni en declaraciones al Observador.

Sobre si habrá más cambios en el Gabinete respondió: " En el Gabinete propiamente dicho, no. Los cambios que se vienen son los de Luis Petri y Patricia Bullrich, que pasan a la tarea legislativa a partir del 10 de diciembre".

Luego aclaró: "Después, cada ministro tienen la libertad total para elegir los funcionarios con los que trabaja. El resto de los cambios dependerá de cada área de influencia . No puedo opinar sobre eso ni puedo saber si habrá más cambios porque todos los días todos los ministros validamos nuestros equipos y el día que queremos un cambio lo hacemos".

Por su reemplazante como vocero del Gobierno dijo que, en principio, la idea de Milei es no nombrar a alguien nuevo: "A priori, la idea es que yo siga siendo quien comunique las decisiones de gestión ".

"A priori, la idea es que yo siga siendo quien comunique las decisiones de gestión del Gobierno": @madorni, Vocero Presidencial, adelantó cómo será la posible conformación de la Vocería, luego de su asunción como Jefe de Gabinete. Con @LuisGasulla | #LaMañanadeElObservador



— El Observador 107.9 (@Observador1079) November 4, 2025

"Como pasó en casi todas las últimas décadas, la idea es que efectivamente el jefe de Gabinete tome ese rol de vocero. Tal vez no tenga el formato que tenía antes de que cada cierto tiempo estaba el vocero y te comentaba qué pasaba o te contaba de la coyuntura diaria", sumó.

Adorni respondió las críticas de Macri

Tras el cuestionamiento de Mauricio Macri a la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, el nuevo ministro minimizó la crítica: "Me llamó la atención más que sorprenderme. Es su opinión y ya me han preguntado 50 veces por el tuit. La verdad es que es un tema de segundo orden porque el Gabinete, mal que le pese a él o a cualquiera, lo elige el Presidente".

"Cuando terminé mi función, lo llamaré y le diré 'estabas equivocado'": @madorni, Vocero Presidencial, sobre el tweet de Mauricio Macri por su designación como Jefe de Gabinete. Con @LuisGasulla | #LaMañanadeElObservador



Con @LuisGasulla | #LaMañanadeElObservador

— El Observador 107.9 (@Observador1079) November 4, 2025

En su tuit el expresidente había postulado a Horacio Marín y el exvocero sentenció: "Proponer a una persona que hoy tiene un desempeño espectacular, como es Marín en YPF, que cualquiera que lo conoce sabe que el sueño de Marín era ser presidente de YPF y que tiene proyectos a largo plazo…Poner incómoda a una persona como Marín es injusto".