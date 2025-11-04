4 de noviembre de 2025 - 08:30

Este es el resultado definitivo de las elecciones en Mendoza: por cuánto ganó Luis Petri

La Cámara Nacional Electoral confirmó que la alianza LLA + Cambia Mendoza logró 53,7% de los votos en las elecciones en la categoría de diputados nacionales.

Foto: Daniel Caballero.

Jorge Yori
Jorge Yori

La Cámara Nacional Electoral publicó los resultados definitivos de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. En Mendoza, en la categoría de diputados nacionales, se confirmó la victoria de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que obtuvo el 53,7% de los votos afirmativos. En segundo lugar, quedó Fuerza Justicialista Mendoza, con el 25,19%.

Jorge Yori
Según los datos publicados en el sitio oficial de la CNE, de los 1.555.582 mendocinos habilitados para votar, el 68,65% del padrón ejerció su derecho cívico en la categoría de diputados nacionales.

Resultado definitivo diputados nacionales 1
Resultados definitivos de las elecciones nacionales legislativas en Mendoza.

En comparación con los resultados provisorios, el escrutinio definitivo confirmó el triunfo de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que incluso amplió levemente su caudal electoral con unos 3.900 sufragios más. Pasó de 538.693 votos (53,63%) a 542.593 (53,7%).

En segundo lugar, Fuerza Justicialista Mendoza también mostró una mínima variación de 1.338 votos más, al ascender de 253.109 (25,20%) a 254.447 votos (25,19%), sin alterar su porcentaje general.

En tanto, el Frente Verde mantuvo prácticamente intacta su performance, con 80.597 votos frente a los 80.148 (7,98%) del conteo preliminar.

El Frente Libertario Demócrata registró un leve incremento, de 54.193 a 54.455 (5,39%), mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad no presentó cambios, con 34.605 votos (3,44%) en ambas instancias.

En los espacios más relegados, Provincias Unidas + Defendamos Mendoza redujo su total de 29.663 (2,95%) a 29.120 (2,88%), Protectora subió marginalmente de 10.150 a 10.186 (1%), y el Nuevo MAS descendió de 3.719 (0,37%) a 3.660 (0,36%).

El voto en blanco, pasó de 26.019 en los resultados provisorios a los 26.099 sufragios (2,45%), completando así el cuadro definitivo publicado por la Cámara Nacional Electoral.

En esta instancia, la Junta Nacional Electoral determina los votos afirmativos obtenidos por cada fuerza y convalida los sufragios en blanco y nulos.

El voto afirmativo o positivo es la expresión de la voluntad política de un elector dirigida a favor de uno o más candidatos, manifestada mediante una boleta oficializada, aun cuando presente tachaduras, agregados o sustituciones. Si un sobre contiene dos o más boletas oficializadas del mismo partido y categoría, solo se computa una de ellas, destruyéndose las restantes.

De este modo, los representantes de Mendoza en el Congreso Nacional para el período 2025–2029 serán: Luis Petri, Pamela Verasay, Álvaro Martínez y Julieta Metral Asencio, por el oficialismo provincial y nacional, mientras que Emir Félix ocupará la banca correspondiente a la oposición.

Actualmente, los otros cinco diputados nacionales por Mendoza son Lisandro Nieri (UCR), Facundo Correa Llano (La Libertad Avanza), Mercedes Llano (Partido Demócrata), Martín Aveiro (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Coherencia).

Resultado definitivo

En cuanto a los resultados finales, LLA + CM obtuvo 542.593 votos, mientras que el PJ recibió 254.447, lo que marca una diferencia de 28,53%. El Frente Verde, que postuló a Mario Vadillo, se ubicó en tercer lugar con el 7,98%. Más atrás quedaron:

  • Frente Libertario Demócrata, 5,39%
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, 3,45%
  • Alianza Provincias Unidas – Defendamos Mendoza, 2,88%
  • Protectora Fuerza Política, 1%
  • Movimiento al Socialismo, 0,36%

Respecto a los votos en blanco, se registró un 2,44%, equivalente a 26.099 sufragios, mientras que los nulos sumaron 31.287, lo que representa un 2,93% del total.

Resultado definitivo diputados nacionales
