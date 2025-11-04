Adorni agradeció a su antecesor Guillermo Francos tras ser criticado por Macri de "inexperto"

El nuevo jefe de Gabinete le dedicó unas cortas y sentidas palabras al exfuncionario de Milei. “Muchas gracias por tu entrega, tu liderazgo y tu legado”.

Manuel Adorni, recientemente designado como jefe de Gabinete por el presidente Javier Milei, utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de agradecimiento a su antecesor, Guillermo Francos. Tras su inesperada renuncia, aunque anticipada, permitió al mandatario reorganizar su mesa de trabajo.

El exvocero presidencial acompañó sus palabras con una foto junto al exfuncionario, en señal de respeto y reconocimiento por su labor. “Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo y tu legado”, escribió Adorni en su cuenta de X tras asumir el cargo en medio de profundos cambios.

Muchas gracias Guillermo por tu entrega, tu liderazgo y tu legado.



Qué opinó de que Macri le dijera "inexperto" Dentro de las modificaciones en las distintas carteras y cargos que decidió el Presidente de la Nación, la jefatura de Gabinete a cargo del ex vocero presidencial y legislador porteño electo por La Libertad Avanza (LLA) fue una de las más sorpresivas.

Adorni habló al respecto y aseguró haberse enterado apenas días atrás de que su designación fuera anunciada por la Oficina del Presidente e, incluso, comentó que se estaba preparando para asumir, el próximo 10 de diciembre, su banca en la Legislatura de la Ciudad.

Al ser consultado por los dichos de Mauricio Macri, quién lo calificó como una persona sin experiencia para el puesto, en contraposición de Francos, manifestó cierto desacuerdo con la publicación del ex presidente e indicó que ese tipo de mensajes “no va en la línea” de apoyar al Gobierno.