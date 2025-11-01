Gobierno de Milei, etapa 2: un gabinete centrado en el "triángulo de hierro" y las reformas definitivas

En una jornada de fuertes movimientos políticos, Guillermo Francos presentó su renuncia a la Jefatura de Gabinete , y el presidente Javier Milei confirmó como reemplazante al actual vocero presidencial, Manuel Adorni . La decisión se conoció mientras el mandatario compartía una cena en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri , en medio de intensas negociaciones y versiones sobre una amplia reconfiguración del gabinete nacional.

Cambios en el Gabinete: renunció Guillermo Francos, ya tiene reemplazo y habría un "superministerio"

Francos anunció su salida a través de su cuenta de X (ex Twitter) , donde expresó:

“Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

Poco después, la Oficina del Presidente confirmó oficialmente el nombramiento de Adorni como nuevo jefe de Gabinete. “Agradezco profundamente al Presidente por haberme elegido para esta nueva etapa, donde profundizar las reformas estructurales será prioridad”, sostuvo el flamante funcionario, quien jurará el lunes en Casa Rosada .

Adorni, electo legislador porteño en mayo, dejará su rol como portavoz del Gobierno, y su sucesor en el área de comunicación sería Javier Lanari .

Más renuncias y movimientos en el Gabinete de Milei

La ola de cambios no se detuvo allí. Horas después, Lisandro Catalán presentó su renuncia al Ministerio del Interior, cargo que había asumido en septiembre. “Me dirijo a usted (Milei) para presentarle mi renuncia al cargo, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción”, escribió el funcionario en redes sociales.

Según fuentes cercanas al Gobierno citadas por Noticias Argentinas, el principal candidato a reemplazarlo es Santiago Caputo, asesor presidencial y figura clave del denominado “triángulo de hierro” junto a Karina Milei y el propio Presidente.

En tanto, los ministros Luis “Toto” Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación y Desregulación del Estado), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano) continuarán en sus cargos.

Reacomodamientos en otras áreas

En las últimas semanas también se confirmaron nuevos movimientos: Pablo Quirno fue designado al frente de la Cancillería, tras la renuncia de Gerardo Werthein; mientras que Patricia Bullrich dejará el Ministerio de Seguridad para asumir su banca en el Senado y podría ser reemplazada por su actual viceministra, Alejandra Monteoliva.

A su vez, Mariano Cúneo Libarona presentó su renuncia al Ministerio de Justicia, y su lugar sería ocupado por Sebastián Amerio. En Defensa, el ministro Luis Petri jurará como diputado el 10 de diciembre, y su reemplazante podría ser el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac.

Los cambios se producen en un contexto de reajuste interno del Gobierno tras las elecciones legislativas, en el que Milei busca consolidar apoyos y dar nueva forma a su equipo para encarar la segunda etapa de su gestión.

Gobierno mandará la ley Bases 2 y una nueva versión de la Ley Hojarasca

El Gobierno nacional anunció que enviará al Congreso el próximo 15 de diciembre un nuevo paquete de proyectos de reforma, que incluirá la “Ley Bases 2” y una segunda versión de la denominada “Ley Hojarasca”, destinada a derogar normas consideradas obsoletas o en desuso.

El anuncio fue realizado por el secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Alejandro Cacace, durante su exposición en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en el marco del debate por el Presupuesto 2026.

Cacace explicó que la nueva iniciativa buscará retomar temas que quedaron fuera de la primera Ley Bases, entre ellos el juicio por jurados, los divorcios exprés, la defensa de la competencia y la ley de pesca. “La Ley Bases 2 es una recopilación de cuestiones que quedaron en el tintero. Queremos que sea un ejercicio de diálogo democrático, como lo fue la primera versión”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que el paquete legislativo también incluirá medidas vinculadas al Consejo de Mayo, entre ellas la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público hasta el 25% del PBI, y reformas tributaria, laboral, previsional y de coparticipación, además de la modernización educativa y la apertura comercial.