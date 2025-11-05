Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete: "Vamos con todo".

Minutos pasadas las 12, el presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni , tras la renuncia de Guillermo Francos . La investidura se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa Rosada ante la plana mayor del Gobierno.

Adorni le respondió a Macri y confirmó que llamarán a extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026

"Si, juro", expresó el flamante ministro, se fundió en un abrazo con el presidente y le dijo al oído: " Vamos con todo, eh ".

La ceremonia tuvo lugar después de que el jefe de Estado encabezara una reunión con más de 100 legisladores, con el objetivo de buscar apoyo en el Congreso para aprobar la reforma labora, tributaria y penal.

Milei viajará esta tarde a Estados Unidos para participar del America Business Forum , una cumbre de líderes globales que se realizará en Miami , y que contará con la presencia de Donald Trump , la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , y Lionel Messi .

El mandatario partirá hacia Miami alrededor de las 15 , en lo que será su viaje número 14 a Estados Unidos desde que asumió la presidencia.

Las figuras que participarán de la cumbre

El evento se desarrollará en el Kaseya Center, estadio de los Miami Heat de la NBA, y será conducido por el periodista Bret Baier, de Fox News.

De acuerdo con el comunicado oficial del America Business Forum, la lista de oradores confirmados incluye, además de Milei, a Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (CEO de JPMorgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (fundador y CEO de Citadel), Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Stefano Domenicali (CEO de la Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).

La Casa Rosada trabaja en la agenda de reuniones bilaterales que el mandatario mantendrá durante su estadía, aunque desde el entorno presidencial descartan un nuevo encuentro con Donald Trump, debido a la “agenda ajustada” de ambos dirigentes.