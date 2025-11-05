5 de noviembre de 2025 - 12:58

Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete: "Vamos con todo"

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa Rosada. El presidente emprenderá esta tarde su viaje número 14 hacia Estados Unidos.

Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete: Vamos con todo.

Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete: "Vamos con todo".

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Minutos pasadas las 12, el presidente Javier Milei le tomó juramento al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la renuncia de Guillermo Francos. La investidura se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa Rosada ante la plana mayor del Gobierno.

Leé además

Adorni le respondió a Macri y confirmó que llamarán a extraordiarias para debatir el Presupuesto 2026.

Adorni le respondió a Macri y confirmó que llamarán a extraordinarias para debatir el Presupuesto 2026

Por Redacción Política
El actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su antecesor Guillermo Francos.

Adorni agradeció a su antecesor Guillermo Francos tras ser criticado por Macri de "inexperto"

Por Redacción Política

"Si, juro", expresó el flamante ministro, se fundió en un abrazo con el presidente y le dijo al oído: "Vamos con todo, eh".

Embed

La ceremonia tuvo lugar después de que el jefe de Estado encabezara una reunión con más de 100 legisladores, con el objetivo de buscar apoyo en el Congreso para aprobar la reforma labora, tributaria y penal.

Milei viajará esta tarde a Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes globales que se realizará en Miami, y que contará con la presencia de Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, y Lionel Messi.

El mandatario partirá hacia Miami alrededor de las 15, en lo que será su viaje número 14 a Estados Unidos desde que asumió la presidencia.

Las figuras que participarán de la cumbre

El evento se desarrollará en el Kaseya Center, estadio de los Miami Heat de la NBA, y será conducido por el periodista Bret Baier, de Fox News.

De acuerdo con el comunicado oficial del America Business Forum, la lista de oradores confirmados incluye, además de Milei, a Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi, Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (CEO de JPMorgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (fundador y CEO de Citadel), Gianni Infantino (presidente de la FIFA), Stefano Domenicali (CEO de la Fórmula 1) y Adam Neumann (cofundador de Flow).

La Casa Rosada trabaja en la agenda de reuniones bilaterales que el mandatario mantendrá durante su estadía, aunque desde el entorno presidencial descartan un nuevo encuentro con Donald Trump, debido a la “agenda ajustada” de ambos dirigentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano presentó su renuncia| Foro Gobierno de la Nación

Otra baja del Gobierno de Milei: renunció Cecilia Loccisano, viceministra de Salud

Por Redacción Política
Milei junto a su nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Nuevo gabinete: por qué Milei le tomará juramento a Manuel Adorni el miércoles, pero no a Diego Santilli

Por Redacción Política
El diputado electo Manuel Adorni fue designado como jefe de gabinete de Javier Milei

Alianza incómoda: el proyecto de Cambia Mendoza que impide la "defraudación" de las candidaturas testimoniales

Por Martín Fernández Russo
Luis Petri lideró la lista de candidatos de Milei en Mendoza.

Después de aparecer en la foto del nuevo gabinete de Milei, Luis Petri reveló su futuro

Por Juan Carlos Albornoz