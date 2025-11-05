El Gobierno fijó la fecha para la audiencia pública para debatir el proyecto Cobre San Romeleo en el Sur

La Autoridad Ambiental Minera (AAM), integrada por la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental del Gobierno de Alfredo Cornejo convocaron a una audiencia pública para tratar el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto minero Cobre San Romeleo , presentado por la empresa LABSA S.A.

La audiencia se realizará el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 10 horas , de manera híbrida , tanto presencial como virtual.

El encuentro tendrá lugar en las inmediaciones del proyecto , ubicado en el departamento de Malargüe , con transmisión en vivo por YouTube . Además, se habilitará un punto de transmisión en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus de esa ciudad.

Según la resolución conjunta 436/25 de la Dirección de Minería y 102/25 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, podrán participar todas las personas humanas o jurídicas, públicas o privadas , que acrediten un interés directo o indirecto en la temática.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 5 de noviembre hasta el 3 de diciembre , y podrán realizarse en línea a través del sitio oficial del Ministerio de Energía y Ambiente o en forma presencial en las sedes de ambos organismos.

El texto oficial destaca que el proceso de evaluación se realiza en el marco de la Ley 5.961, el Decreto Reglamentario 820/06, la Ley de Procedimiento Administrativo 9.003, la Ley 7.722 y el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que garantizan el acceso a la información y la participación ciudadana en cuestiones ambientales.

Asimismo, se dispone que el proponente deberá cubrir los costos logísticos y técnicos del evento, incluyendo conectividad, seguridad, transporte, servicios sanitarios y condiciones adecuadas para los asistentes.

La autoridad minera también estableció que, tras la audiencia, los participantes tendrán cinco días hábiles para enviar presentaciones o documentación adicional por correo electrónico.

El expediente del proyecto y la documentación relevante estarán disponibles para consulta pública en los sitios web oficiales de la Dirección de Minería y la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, así como en sus oficinas de Ciudad de Mendoza.

