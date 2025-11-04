El Gobierno cortó el acuerdo con China por la instalación de un nuevo radar en San Juan: cuál fue la razón

El Gobierno decidió dar marcha atrás con la instalación de un nuevo radar de observación espacial que impulsaba China en Argentina. El proyecto, que tenía previsto desarrollarse en San Juan, fue dado de baja por la gestión de Milei, que además resolvió no renovar el acuerdo que habilitaba su construcción.
La antena, conocida como Radiotelescopio Argentino Chino (CART), iba a convertirse en la segunda infraestructura de este tipo operada por China en el país, luego de la base ya instalada en Neuquén, observada con atención por Estados Unidos por su posible uso militar.
Acuerdo entre el kirchnerismo y China: “Cesión de la patria”
El observatorio formaba parte de una red global de radares de observación espacial impulsada por el Partido Comunista Chino y había sido acordado durante el gobierno kirchnerista.
Su instalación generó advertencias de analistas y expertos en geopolítica por los riesgos estratégicos y de soberanía que implicaba ceder el control operativo a un país extranjero, según informó Infobae.
Según los términos del convenio, China iba a disponer del 60% del tiempo total de observación sin obligación de informar los fines de su uso, mientras que otro 20% se destinaría a proyectos conjuntos con Argentina y el restante 20% a investigadores de ambos países.
Fuentes vinculadas a la supervisión del acuerdo señalaron que ese esquema creaba una “desigualdad estructural en el acceso al conocimiento” y una potencial cesión de soberanía sobre recursos estratégicos, siendo esto último lo más riesgoso para la patria nacional.
Decisión del Gobierno libertario
Desde el inicio de la gestión libertaria, el Gobierno puso bajo revisión los convenios firmados con China. En ese contexto, se decidió frenar el ingreso en Aduana de material enviados desde asia para concluir la instalación del nuevo radar.
“Esos envíos tenían irregularidades y, de hecho, ninguna autoridad relevante de China se hizo cargo de esos envíos”, explicó a Infobae una fuente oficial.
La Casa Rosada también resolvió no renovar el convenio que el CONICET mantenía con la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el cual había permitido avanzar en el proyecto. El acuerdo venció en junio de este año y no fue prorrogado.
Como era de esperarse, la decisión generó malestar en el Consejo Superior de la UNSJ, que defendió la iniciativa al considerarla “un proyecto con fines estrictamente científicos”. Incluso, mencionaron que había surgido de tres décadas de cooperación entre Argentina y el gobierno chino.