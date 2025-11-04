El Gobierno cortó el acuerdo con China por la instalación de un nuevo radar en San Juan: cuál fue la razón

El observatorio, con “fines científicos” y que depende del Partido Comunista Chino, iba a ser instalado en El Leoncito, San Juan. El convenio firmado por el kirchnerismo era “desigual” para el país.

La antena de observación de China que iba a instalarse en El Leoncito, San Juan.

El Gobierno decidió dar marcha atrás con la instalación de un nuevo radar de observación espacial que impulsaba China en Argentina. El proyecto, que tenía previsto desarrollarse en San Juan, fue dado de baja por la gestión de Milei, que además resolvió no renovar el acuerdo que habilitaba su construcción.

La antena, conocida como Radiotelescopio Argentino Chino (CART), iba a convertirse en la segunda infraestructura de este tipo operada por China en el país, luego de la base ya instalada en Neuquén, observada con atención por Estados Unidos por su posible uso militar.

Acuerdo entre el kirchnerismo y China: “Cesión de la patria” El observatorio formaba parte de una red global de radares de observación espacial impulsada por el Partido Comunista Chino y había sido acordado durante el gobierno kirchnerista.

Su instalación generó advertencias de analistas y expertos en geopolítica por los riesgos estratégicos y de soberanía que implicaba ceder el control operativo a un país extranjero, según informó Infobae.

Según los términos del convenio, China iba a disponer del 60% del tiempo total de observación sin obligación de informar los fines de su uso, mientras que otro 20% se destinaría a proyectos conjuntos con Argentina y el restante 20% a investigadores de ambos países.