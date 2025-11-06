6 de noviembre de 2025 - 17:50

Turno vespertino y nocturno: suspenden las clases en un departamento de Mendoza por tormentas eléctricas

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades en los turnos vespertino y nocturno.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Debido a los pronósticos meteorológicos que anuncian fuertes lluvias y tormentas eléctricas, y en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales en Tupungato para este jueves 6 de noviembre.

La medida afecta a los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades que funcionan en los turnos vespertino y nocturno.

En tanto, desde la DGE confirmaron que en el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Además, en las zonas alcanzadas por la suspensión, la actividad escolar deberá continuar de manera virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el fin de garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes.

Jueves inestable en Mendoza

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, este jueves 6 de noviembre será un díamuy inestable”, con nubosidad variable, lluvias, tormentas y vientos "algo"fuertes del sector sur. También se esperan nevadas en cordillera y tormentas con granizo en distintas zonas del llano.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que afecta al sur provincial, el Valle de Uco, el Gran Mendoza y especialmente el este. Según el organismo, se prevén precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, con posibilidad de abundante acumulación de agua y caída de granizo.

En tanto, rige también una alerta amarilla por viento zonda, que podría presentarse durante el día en precordillera de Las Heras y de Luján de Cuyo.

