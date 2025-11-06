6 de noviembre de 2025 - 19:58

Con la tormenta en el aula: así se inundó el Centro Regional Universitario de Tupungato

El temporal afectó al Centro Regional Universitario de Tupungato y obligó a evacuar el edificio tras el ingreso de agua a las aulas.

Paraguas en el interior del edificio ante las filtraciones provocadas por la tormenta.

Foto:

Gentileza
Por Gisel Guajardo

Estudiantes del IES 9-009 de Tupungato vivieron un cursado fuera de lo habitual. Alrededor de las 15.30, mientras se dictaban clases, se empezó a filtrar la lluvia en la edición.

Desde Defensa Civil de Mendoza ya se habían anticipado tormentas con precipitaciones de intensidad moderada a fuerte sobre el Valle de Uco, y advertido por abundante acumulación de agua por sectores, sin descartar la caída de granizo.

La tormenta de la tarde del jueves terminó afectando el Centro Regional Universitario de Tupungato, donde el agua ingresó a las aulas y pasillos. El fenómeno ocurrió en pleno horario de cursado y provocó filtraciones en techos y acumulación de agua en distintos espacios del establecimiento.

En el predio educativo funcionan el IES 9-009, el Instituto Tecnológico Universitario (ITU), el Instituto de Enfermería Profesional, el CEPI “Abejitas Viajeras” y las oficinas de Educación.

En los videos registrados por los estudiantes se observa cómo el agua cae desde los techos y recorre los pasillos. Una alumna de la carrera de Diseño contó: “No se suspendieron las clases hasta que pasó como una hora y evacuaron el edificio porque estaba cayendo agua en los transformadores”.

Ante la continuidad del pronósticos de lluvias intensas detectadas por el radar meteorológico, la Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales durante los turnos vespertino y nocturno en todo el departamento de Tupungato, según el comunicado oficial difundido este jueves.

